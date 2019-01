Dank der ehrlichen Finder kommen die Weihnachtsgrüße vielleicht noch an. Symbolfoto: dpa

Kiel. Die Polizei in Kiel sucht die Enkel oder Urenkel von "Oma Schleswig". Passanten haben am Samstagabend an einer Bushaltestestelle drei Briefumschläge gefunden, in denen sich Grußkarten der Großmutter und Bargeld befanden.