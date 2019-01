New Jersey. Eine Mutter filmte ihren kleinen Sohn dabei, wie er den virtuellen Assistenten "Alexa" benutzt – um seine Hausaufgaben zu erledigen.

Wie heißt es so schön: "Man muss nichts wissen. Man muss nur wissen, wo es steht." Dieses Motto nahm sich offenbar ein sechsjähriger Junge aus New Jersey (USA) in leicht abgewandelter Form zu Herzen, als er seine Mathe-Hausaufgaben erledigen sollte und dabei die Dienste des virtuellen Assistenten "Alexa" von Amazon beanspruchte.

Im Glauben, unbeobachtet zu sein, fragte der Junge: „Alexa, was ist fünf minus drei?“ Was er nicht wusste, seine Mutter beobachtete ihn dabei und filmte den schlitzohrigen Betrugsversuch sogar, um das Video anschließend ins Internet zu stellen.

Die junge Mutter, Yerelyn Cueva, beschreibt die Szene gegenüber der New York Post wie folgt: "Ich war im Wohnzimmer und hörte, wie er Alexa einige Fragen zu Mathe-Problemen stellte und konnte es nicht glauben." Besonders kurios sei, dass Mathe eigentlich eines seiner Lieblingsfächer ist. "Er war einfach nur faul und wollte Abkürzungen nehmen", sagt die Mutter aus New Jersey.

Innerhalb kurzer Zeit gerät das elfsekündige Video zum Internet-Hit und wurde heute bereits 8,5 Millionen Mal aufgerufen. Laut der Mutter ist darauf allerdings nicht zu sehen, wie sich ihr Sohn artig für die Hilfe bedankt und sagt: "Danke Alexa, dass du mir bei meinen Hausaufgaben geholfen hast."

Zukünftig will Cueva es ihrem Sohn aber nicht mehr so leicht machen, Alexa als Hilfe für seine Hausaufgaben zu benutzen: "Ich werde es wohl ausschalten müssen, um sicher zu gehen, dass er nicht betrügt."