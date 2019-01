Halle/Saale Eine Botschaft habe er nicht, sagt Reinhold Messner. Zu sagen hat er aber doch Einiges: Vor seinem Vortrag über den Antarktisforscher Frank Wild in der Händelhalle in Halle/Saale spricht er über Umweltprobleme, seine Museen – und über den Yeti.

Herr Messner, der Massentourismus in den Bergen nimmt immer größere Dimensionen an…

Das muss man präzise sein. Der Massentourismus findet an 20 Bergen statt und in vielen Wandergebieten. Bei den Wanderungen in Südtirol sind zwei Stellen überlastet; dort ist es untragbar. Da ist es lärmig, da ist es aggressiv, da sind so viele Menschen, dass es nicht mehr schön ist. Denn die meisten suchen genau das, was sie auch in der Stadt haben: Massen, Lärm, Geschwätz. Die gehen dort hin, wo Lärm und laute Musik ist – was niemand in den Bergen braucht.

Gibt es auch den gegenläufigen Trend?

Der Alpinist geht dorthin, wo niemand ist. Das ist die alte Regel. Die Alpinisten sind weniger geworden als vor fünfzig Jahren, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Heute gehen die Jungen in die Halle oder in die Klettergärten, und am Rand der Gebirge suchen sie schwierige Routen, die man schnell mit dem Auto erreichen kann. Aber ins Gebirge gehen weniger Leute denn je.

Herr Messner, wie geht es Ihrer Heimat, den Alpen?

Der Alpenwelt geht es nicht gut. Das Hauptproblem ist dabei nicht einmal die Gletscher-schmelze, sondern der Verlust des Permafrostes. Deshalb kommen ganze Berghänge herunter, wie Ende Oktober in Südtirol. Bäume, die über hundert Jahre alt waren, sind umgefallen, obwohl man sagt, es sei unmöglich, dass solche Bäume umstürzen. Auf einem meiner Bauernhöfe ist der Wald auf einer Fläche von neun Hektar kahl, wobei der Wald nicht mir allein gehört, sondern mehreren Bauern. Auf jeden Fall sind da entweder die Stämme gebrochen, oder sie sind mit den Wurzeln umgerissen. Warum ist das passiert? Weil die Rhythmen der globalen Erwärmung sich so beschleunigt haben, dass die Pflanzen und die Tiere sich nicht umstellen können. Es hat diese Schwankungen immer gegeben, aber jetzt geht es so schnell, dass sich die Bäume nicht wappnen können. Früher haben sich die Bäume während des Wachsens dem Wind entgegengestellt. Doch diesmal kam der Wind aus einer Richtung, aus der er noch nie gekommen war.

Auch ohne Katastrophen spüren die Menschen die Folgen des Wandels: Die Skisaison geht im Januar los, weil es im November noch keinen Schnee hat.

Darüber schreibe ich gerade. Wer an Weihnachten keinen Schnee hat, hat die Saison verspielt. Also macht man Schnee. Früher galt die Regel, bis 1500 Meter muss ich Schnee machen, und darüber kommt er schon. Heute machen sie bis auf 3000 Meter Kunstschnee, weil sonst keine Saison möglich ist.

Und weil Skitourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist.

Skifahren war mal eine Form des Alpinismus: Man ist mit den Skiern den Berg hinaufgegangen und dann wieder heruntergerutscht. Dann hatten ein paar clevere Menschen eine Idee: Wenn ich eine Piste präpariere, die glatt ist; wenn ich Sicherheit schaffe und dafür sorge, dass nichts herunterkommen kann; wenn ich den Leuten noch die Anstrengung nehme, selbst hinaufzusteigen — dann wird das ein großer Erfolg. Das hat sich bewahrheitet: Es ist ein Millionenpublikum zum Skifahren gekommen; sechs Millionen schätzt man allein in Deutschland.

Tendenz steigend?

Die Zahlen nehmen mächtig ab. Und warum? Weil es zu teuer geworden ist. Für eine Woche Skifahren zahlt ein Vater, eine Mutter – wer auch immer das Geld verdient – fünf- bis sechstausend Euro. Das kann sich nicht einmal mehr die Mittelschicht leisten. Und wenn es eine elitäre Geschichte wird, ist es mit dem Skitourismus schnell vorbei.

Wie hat sich unser Verhältnis zur Bergwelt verändert?

Die Welt hat sich völlig verändert. Ich mache gerade einen Film, einen Dreiteiler, in dem ich die gesamte Entwicklung des Bergsteigens erzähle. Es begann mit dem Eroberungs-Alpinismus, also dem Ziel, erstmals auf dem Gipfel stehen. Beim Schwierigkeits-Alpinismus war nicht mehr der Gipfel das Ziel, sondern der Weg – auch heute sucht man immer schwierigere Wege. Der heroische Alpinismus der Zwanziger-, Dreißigerjahre war bedingt durch die Politik in Österreich, Deutschland und Italien: Da sollten das Heroische und das Heldentum Soldaten auf den Krieg vorbereiten. Dann kommt der Verzichtsalpinismus, den ich wesentlich geprägt habe: Verzicht auf Sauerstoff, auf Bohrhaken - das hat sich nicht durchgesetzt. Heute leben wir im Zeitalter des Pistenalpinismus. Es gibt überall Pisten. Letztes Frühjahr war ich wieder am Mount Everest: Da bauen 200 Sherpas – das ist eine Masse an Leuten – in einem Monat eine Piste vom Basislager zum Gipfel. Die ist ein paar Meter breit, links und rechts sind Seile, und es gibt keine Stelle, wo Sie nicht mit den Händen in den Hosentaschen hinauflaufen könnten.

Aber die nötige Kondition muss ich schon mitbringen?

Auch Leute, die keine Kondition haben, versuchen es. Mich hat mal ein sehr wohlhabender Amerikaner, Fluglinienbesitzer, gefragt, ob ich bereit bin, ihn auf den Everest zu bringen, mit welchen Mitteln auch immer. Am Ende hat er gesagt, wir reden nicht über ein Honorar, sondern über Anteile an meiner Fluglinie.

Ein verlockendes Angebot, oder?

Ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Erstens kann ich nicht garantieren, dass ich wieder rauf komme, zweitens würde ich nur ohne Sauerstoffmaske hinaufsteigen, und da kann ich es als Bergführer nicht verantworten, einen Klienten dabei zu haben. Drittens finde ich es einfach nicht gut, dass man sich so etwas kaufen kann. Mit dem Mann verbindet mich immer noch ein gutes Verhältnis, aber ich hab’s nicht getan.

Sie sprechen da von Extremsport. Tatsächlich waren Sie in Ihrem Leben häufiger mit dem Tod konfrontiert.

Häufig nicht, aber ab und zu.

Haben Sie sich manchmal gefragt: Was mache ich hier eigentlich?

Wenn man in eine gefährliche Situation gerät, ist es immer zu spät, diese Frage zu stellen. Da folgst Du nur deinem Selbsterhaltungstrieb und willst dein Leben retten. Wenn ich wieder in Sicherheit bin, kommt die Frage zwar schon. Aber gleichzeitig keimt auch der Gedanke, das habe ich überlebt, also versuche ich etwas noch Kühneres. Eine Frage, die ich mir relativ früh stellte, war aber: Kann ich das zum Beispiel einer Mutter gegenüber verantworten? Wir sind ja als Buben, mit 16, 17 Jahren, zum Extremklettern gegangen. Die Mutter hat uns morgens um drei noch Frühstück gemacht, Angst um uns gehabt, aber die Angst immer für sich behalten, sonst hätten wir es früher oder später gelassen. Es ist dann zu meinem Lebensinhalt geworden – ich sage nicht Beruf, weil das kein Beruf ist. Es war mein Lebensinhalt.

Sie halten Vorträge und sind damit sehr erfolgreich. Was nimmt das Publikum aus Ihren Vorträgen mit nach Hause, außer ein bisschen Nervenkitzel?

Ich sehe das nicht so. Mit einem Vortrag stehe ich in Konkurrenz zum Kino, zum Theater, nicht so sehr zum Konzert, weil das eine andere Form ist, Emotionen zu verteilen. Ich sehe mich als jemand, der Geschichten erzählt. Ich habe keine Message! Das ist mir ganz wichtig: Ich sage nicht, was richtig oder falsch ist. Ich erzähle Geschichten. Aber ich habe das Recht, diese Geschichten nach meiner Dramaturgie aufzubauen und ein Thema hineinzulegen.

Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Dass ich mit 74 Jahren noch soviel Erfolg habe, hat nicht mit meinen Abenteuern zu tun, oder mit der Vermittlung irgendwelcher positiver Werte, was vielleicht Politiker oder Ethiker fordern würden. Sondern das hat zu tun mit meiner Erzählweise. Mithilfe der Bilder stelle ich mir eine Dramaturgie zusammen, und die Zuhörer müssen spüren, dass ich erst während des Redens meine Gedanken formuliere. So entsteht Glaubwürdigkeit. Da oben auf der Bühne steht nur meine Hülle. Ich stehe einer oder zwei Figuren emotional am nächsten, und ich bin dort, wo meine Figuren sind. Wenn ich in der Ich-Form erzähle, ist das am leichtesten, aber gleichzeitig am unangenehmsten. Ich mache das nicht gern, zu erzählen, ich bin da raufgesteigen und war auch noch schneller als andere – fürchterlich. Ich schlüpfe lieber in einen anderen hinein und nehme mir die Freiheit, meine Erfahrungen, meine emotionalen Erfahrungen mit den möglichen Erfahrungen des anderen — den ich vielleicht nie kennengelernt habe — zu kombinieren.

Wie sind Sie darauf gekommen, ein Museum zu gründen?

Es fing damit an, dass in Sulden am Ortler das „Flohhäusl“ verkauft werden sollte. Das war früher ein Häuschen mit vier Stockbetten, wo Bergsteiger schlafen konnten, bevor sie auf den Ortler gingen. Das Häuschen steht unter Denkmalschutz, und niemand wollte es kaufen. Was will man auch mit vier mal sechs Meter? Ich habe die Hütte gekauft, eigentlich nur, damit sie nicht niedergebaggert wird. Dann habe ich ein Museum gegründet, das sich „Alpine Curiosa“ nennt und frei zugänglich ist. Allerdings ist von den Kuriositäten der Eröffnungszeit nichts mehr drinnen, weil ich die Stücke für die anderen Museen brauchte. Dort habe ich 13 Geschichten erzählt, die alle nicht sein dürfen.

Zum Beispiel?

Paul Preuß, mein Liebling, der Philosoph unter den Bergsteigern, hat gesagt, man darf nie einen Haken schlagen; das sei nicht Bergsteigen. Aber er besaß einen Hammer, um Haken zu schlagen, und diesen Hammer hat mir seine Jugendliebe geschenkt, schon in den 60-er Jahren. Auf einen Artikel hin hat sie mir diesen Hammer geschickt; sie war da schon 96 Jahre alt. Sie hat mir dazu geschrieben, ich darf den Hammer behalten, weil ich denke wie ihre große Liebe – Preuß ist mit 27 Jahren bei einer Alleinbegehung im Dachstein ums Leben gekommen. Ich muss aber, wenn ich mein Testament mache, den Hammer einem Gleichgesinnten weitergeben — oder ihn öffentlich zugänglich machen. Damit begann diese Verpflichtung. Dann hatte ich dieses Mini-Museum, und habe versucht, meine Burg als Museum zu gestalten und schließlich beschlossen: Jetzt mache ich ein ordentliches Bergmuseum. Dazu habe ich die Idee erfunden, die Museen zu einzelnen Themen zu errichten und sie dort hin zu stellen, wo der Berg sie trägt.

Daraus sind sechs Museen geworden. Was erzählen Sie dort?

Es ist ein Museum mit sechs Teilen, wie ein Mosaik. Ich konnte zum Beispiel nicht den Fels zum Ortler tragen; unterm Ortler ist Eis. Dort ist also das Eismuseum. Der Trick der Hütten – so sage ich immer – ist: Draußen habe ich die Natur, und drinnen behandele ich die Natur, die ich draußen sehe.

Welche Rolle spielt Reinhold Messner in diesem Museum?

Keine mehr, weil ich es abgegeben habe.

Und in der Präsentation, in den Geschichten, die dort erzählt werden?

Ich hatte einen Stock von Exponaten, die ich von meinen Reisen mitgebracht habe. Das macht vielleicht zehn Prozent aus. Neun Zehntel habe ich für das Museum gesammelt. Ich habe zwanzig Jahre alles, was ich verdient habe, in diese Museen gesteckt. Aber es funktioniert. Wir sind das einzige frei finanzierte Museum zwischen München und Florenz.

Weniger erfolgreich war Ihre Expedition ins Reich der Politik: Nach fünf Jahren im Europaparlament war die Reise zu Ende. Sind Sie gescheitert?

Nein. Natürlich hatte ich als Neuling und Hinterbänkler nichts zu sagen. Aber es war ein wichtige Zeit, und ich habe dadurch mehr Glaubwürdigkeit. Gerade jetzt habe ich mich in Italien mit Salvini gestritten…

…der einen Auftritt der Kastelruther Spatzen zur Wahlkampfpropaganda genutzt hat…

Es lächerlich, dass die Kastelruther Spatzen vor 16000 Leuten singen und angeblich nicht wissen, dass das passiert. Salvini kommt, geht auf die Bühne, nimmt sich ein Mikrofon und hält eine Wahlkampfrede – ja, wo sind wir denn? Mein Mikrofon hätte der nie gekriegt! Und wenn der Papst kommt – der kriegt mein Mikrofon auch nicht! Jetzt, bei der Umweltkatastrophe im Herbst, wäre die Chance da gewesen, vom hohen Ross herunterzusteigen und zu sagen, wir haben das Unmögliche versprochen, aus reinem Populismus, wir haben aber ganz andere Sorgen und bemühen uns jetzt, weil wir kapiert haben, dass die globale Erwärmung unser großes Problem wird, den Trump und China in ein Boot zu holen und ein Klimabündnis hinzukriegen. Aber wenn Italien so weiter wirtschaftet, fahren wir das Land vor die Wand.

In einer Phase, in der Sie für ein globales Miteinander werben, keimt der Nationalismus neu und lässt die Welt auseinander driften.

Die jungen Kerle sind viel zu spät geboren und verstehen deshalb nicht, was der Nationalismus war! Wir wissen das noch, und wer es nicht weiß, möge bei Robert Menasse nachlesen, der hat sich ausführlich zu Europa und zur Globalisierung geäußert. Merkel und Macron haben gemeinsam gewarnt, der Nationalismus könne uns wieder an die Katastrophe heranführen. Österreich gibt da ein trauriges Beispiel ab. Ich habe mich ja geweigert mit dem Sebastian Kurz auf den Ortler zu steigen – vor der Koalition mit der FPÖ! Ich habe gesagt, ich traue dem zu, dass er mit dem Strache eine Koalition eingeht, und wer mit dem Strache regiert, bekommt von mir niemals ein Placet. Das ist meine Form der Politik.

Sie haben ein Restaurant mit dem Namen „Yak und Yeti“. Was mit dem Yeti ist, wissen Sie vielleicht besser als alle anderen - oder auch nicht…

…das weiß ich wirklich. Die Yeti-Geschichte ist aufgeklärt: Das ist eine Legendenfigur. Aber es gibt zum Yeti eine zoologische Entsprechung; die Legendenfigur entspringt also keineswegs bloßer Einbildung, sondern es gibt einen Bären, der der Legendenfigur entspricht. Das habe ich nachgewiesen, und englische und amerikanische Wissenschaftler haben genetisch untermauert, dass dieser Bär die Auslöserfigur für die Vorstellung, für die Legende war. Aber diese Legende ist bereits 3000 Jahre alt – eine alte Geschichte. Und das Yak ist das Tier, das dort lebt.

Und das haben Sie zu sich nach Südtirol geholt.

Ja. Ein Freund wollte unbedingt Yaks haben, deshalb haben wir sie geholt. Inzwischen machen sie mir nur noch Sorgen. Denn die müssen gehütet werden.

Können Sie über sich selbst lachen?

Ja. Ich freue mich wahnsinnig über den Yeti-Witz, wo zwei Yetis sagen, „den Messner, den soll’s wirklich geben.“ Außerdem: Wenn Witze über einen gemacht werden, dann hat man es wirklich geschafft.