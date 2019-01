Washington. Für seine geplante Grenzmauer zu Mexiko wirbt Donald Trump mit einem Bild auf seinem Instagram-Account, das stark an die HBO-Serie "Game of Thrones" erinnert. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der US-Präsident für seine Politik an Stilelementen aus Film und Fernsehen bedient.

"The Wall is coming": US-Präsident Donald Trump hat auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Bild seines eigenen Konterfeis gepostet, darunter die vier Worte – in Anspielung auf die Erfolgsserie "Game of Thrones". Denn nicht nur die Aussage ist an das Serien-Zitat "Winter is coming" angelehnt, auch der Schriftzug erinnert an die Typographie der HBO-Serie.

Unten im Bild ist die von Trump geplante Mauer zur mexikanischen Grenze zu sehen, über dessen Realisierung sich der US-Präsident gerade mit den Demokraten im Abgeordnetenhaus streitet.



Bereits im November hatte Trump mit einem ähnlichen Bild bei Twitter für Verwirrung gesorgt. Darauf war er selbst zu sehen, dazu die Worte "Sanctions are coming" – ebenfalls im Stil von "Game of Thrones".

Gemeint war damals die Wiedereinsetzung von Wirtschaftssanktionen der USA gegen Iran. HBO, Heimatsender der Serie, zeigte sich nicht begeistert. "Wie sagt man Markenzeichen-Missbrauch auf Dothraki?", schrieb der Sender bei Twitter. Dothraki ist eine der Sprachen in "Game of Thrones". Zum aktuellen Tweet hat sich der Sender bislang noch nicht geäußert.

Trump hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach an Film- und Fernseh-Elementen für seine Politik bedient. Zu seinem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur im vergangenen Juni brachte er einen Film mit, der im Stil eines Hollywood-Trailers produziert worden war. Die Hauptdarsteller: Kim Jong Un und Donald Trump. Auch das hatte damals für reichlich Verwunderung gesorgt.



Und auch jetzt hagelt es wieder Kritik für den US-Präsidenten: Viele Twitter-User kommentieren, dass das neuste Bild – ohne spoilern zu wollen – der Beweis dafür sei, dass Trump "Game of Thrones" offenbar nicht gesehen hat. Wer die Auflösung sehen will, kann diesem Link folgen.