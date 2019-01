Schiermonnikoog. Nach der Havarie der MSC Zoe erbeuten Finder an den Nordseestränden das Treibgut und präsentieren es bei Instagram.

Helfer und Schatzsucher suchen an den Nordseestränden in den Niederlanden und in Ostfriesland nach Treibgut aus den verlorenen Containern der MSC Zoe. Die Strände und Küsten der friesischen Inseln sind übersät mit Objekten und Verpackungsmüll. Die MSC Zoe, eines der größten Containerschiffe der Welt, hatte bei stürmischer See auf dem Weg nach Bremerhaven 277 Container verloren, darunter bis zu drei mit gefährlichen Chemikalien.

In den Sozialen Netzwerken präsentieren die Finder ihre Schätze, darunter Plastikponys, Schuhe und sogar Fernseher. Ein Nutzer witzelt über die "Invasion der Ponys".





Ein anderer Strandspaziergänger entdeckte Plastikautos.

Diese Twitternutzerin aus den Niederlanden ging mit einer neuen Schuhkollektion nach Hause.

Die Insel Ameland bedankt sich für den Strandputz. Dort waren zahlreiche Schuhe angeschwemmt.





Auch Glühbirnen wurden angespült.





Ob die Helfer die Funde behalten dürfen, ist unterschiedlich geregelt. Wer in Deutschland angespülte Gegenstände mitnimmt, riskiert eine Anzeige wegen Fundunterschlagung. Denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch müssen Fundsachen im Wert von mehr als zehn Euro dem Eigentümer oder der zuständigen Behörde gemeldet werden. In den Niederlanden ist es nicht strafbar, angespülte Waren mitzunehmen. Nur geschlossene Container dürfen nicht geöffnet werden.

Die vermeintlich lustige Schatzsuche birgt aber auch Gefahren. In der Nacht zum Freitag war auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog ein zweiter Sack mit Peroxid-Belastung gefunden worden. Inzwischen haben die Wattenmeerinseln den Schweizer Reeder MSC für den Schaden haftbar gemacht.





Auf der Wattenmeerinsel räumen auch Soldaten die Strände auf. Rund 100 Soldaten kamen am frühen Freitagmorgen auf Schiermonnikoog an. Der Einsatz der Armee soll mindestens zwei Tage dauern.