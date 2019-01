Neu-Delhi. Hindu-Traditionalisten verwehren Frauen im gebärfähigen Alter trotz eines anders lautenden Gerichtsurteils weiter den Zutritt zum Sabarimala-Tempel. Die Frauen protestierten mit einer beeindruckenden Menschenkette gegen die Diskriminierung.

Mit einer kilometerlangen Menschenkette haben hunderttausende Frauen in Indien ihr Zutrittsrecht zu einem heiligen Hindu-Tempel eingefordert. Daraufhin gab es gewalttätige Proteste, auch weil zwei Frauen erstmals den Tempel besuchten.

Der Sabarimala-Tempel ist einer der heiligsten Tempel der Hindus. Das Oberste Gericht des Landes hatte im vergangenen September nach einem jahrelangen Rechtsstreit das Zutrittsverbot für Frauen zwischen zehn und 50 Jahren zu dem Tempel aufgehoben. Im Hinduismus gelten menstruierende Frauen als unrein. Ihr Tempelbesuch gefährde das Zölibat der Gottheit Ayappa, so die Auffassung im patriarchalisch geprägten Indien.

Mit der Menschenkette wollten die Frauen in Indien ihrer Forderung nach Zutritt zu dem Tempel Nachdruck verleihen. In der Region Kerala stellten sie sich am Dienstag entlang der Autobahnen zu einer Menschenkette von insgesamt mehr als 620 Kilometern Länge auf. Die Behörden sprachen von 5,5 Millionen Teilnehmern, die Polizei schätzte die Zahl auf drei Millionen.



Zwei Aktivistinnen besuchen erstmals legal den Tempel

Am Tag darauf besuchten die ersten beiden Frauen – heimlich und unter Polizeischutz – kurz vor Sonnenaufgang den Sabarimala-Tempel. Sie verließen das Heiligtum wenig später unentdeckt. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie die beiden Frauen, Kanaka Durga und Bindu, in schwarzen Gewändern mit gesenkten Köpfen in den Tempel eilen. Sie seien nicht über die "18 heiligen Stufen" zu dem Tempel gelangt, sondern über den Personalzugang, berichteten sie anschließend. Die beiden 42-Jährigen gehörten zu einer Gruppe Frauen, die bereits am 24. Dezember versucht hatte, in den Tempel zu gelangen – damals vergeblich.

Die Solidaritätsbewegung nahm die Nachricht begeistert aufgenommen. Sie weine "vor Freude", schrieb die feministische Autorin Meena Kandasamy auf Twitter.

"Reinigung" und gewaltsame Proteste als Reaktion

Kurz nach Bekanntwerden der Aktion ordnete der oberste Priester die Schließung des Tempels an, um ein "Reinigungsritual" vorzunehmen. Nach einer Stunde wurde er wieder geöffnet.

Vor dem Parlament in Keralas Hauptstadt Thiruvananthapuram lieferten sich gegnerische Gruppierungen gewalttätige Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten gegen die Demonstranten ein. Auch aus anderen Städten des Bundesstaats wurden Proteste gemeldet. Es gab mindestens einen Toten und 15 Verletzte.

Erzkonservative Hindus kritisierten die Unterstützung der Behörden für die Frauen, die weiter unter Polizeischutz standen. Die linksgerichtete Regierung von Kerala verteidigte dagegen das Vorgehen. Die Polizei sei verpflichtet, jedem zu helfen, der seine Religion in dem Schrein ausüben wolle, teilte sie mit.

Gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts legten zahlreiche konservative Hindu-Bewegungen sowie die hinduistisch-nationalistische Bharatiya Janata Partei (BJP) von Regierungschef Narendra Modi Widerspruch ein. Für den 22. Januar ist eine Gerichtsanhörung der Urteilsgegner vorgesehen.