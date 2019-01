Jubel im Mission Operations Center bei der APL im us-amerikanischen in Laurel. Noch nie ist eine Sonde an einem so weit entfernten Himmelskörper vorbeigeflogen wie nun „New Horizons“. Foto: Bill Ingalls

Washington. Historisches Treffen im Weltraum: Noch nie ist eine Sonde an einem so weit entfernten Himmelskörper vorbeigeflogen wie nun „New Horizons“. Ein erstes Beweisfoto gibt es schon. Und es gab einen weiteren Rekord im All.