Michael Schumacher mit seiner Ehefrau Corinna beim Deutschen Sportpresseball 2012. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Hamburg. Am 3. Dezember wird Michael Schumacher 50 Jahre alt. Anlässlich seines Geburtstages, wendet sich seine Familie auf Facebook an die Fans: "Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen."