Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen an der Leipziger Straße vor einem Wohnhaus. Dort war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Foto: Paul Zinken

Berlin. Ein Schrecken am Silvesternachmittag. In einem Hochhaus in Berlin bricht im 8. Stock ein Feuer aus. Mehrere Menschen sind in ihren Wohnungen eingeschlossen.