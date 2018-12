Seit November (Foto) wird es in Sydney oft mehr als 40 Grad heiß. Die Menschen suchen am Strand von Coogee Abkühlung im Meer. Foto: dpa/AAP/Peter Rae

Sydney. Während wir hierzulande bei winterlichen Minusgraden bibbern, beginnt in Australien der Sommer. Oft bedeutet das Temperaturen von mehr als 40 Grad. Doch so heiß wie jetzt an Weihnachten war es in Teilen des südlichen Kontinents noch nie.