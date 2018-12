Ein Mann hat sich nach dem Schuss auf einen 41-Jährigen in Bayern auf einem Polizeirevier gestellt. Foto: dpa/Boris Roessler

Erlenbach am Main. In der Kleinstadt Erlenbach am Main wird an Weihnachten ein Mann niedergeschossen. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Täter. Dann erscheint ein junger Mann mit seinem Anwalt auf der Wache.