Mensch verbrennt an Heiligabend in Seniorenwohnung

Brennende Seniorenwohnung in Aachen: Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Foto: Ralf Roeger/dmp-press

Aachen. Am Heiligabend ist ein Mensch in einer Seniorenwohnung in Aachen verbrannt. Die Dachstuhlwohnung eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen, als die Einsatzkräfte in der Nacht eintrafen und brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilt.