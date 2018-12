Hamburg. "Der kleine Lord“ gehört zur Adventszeit in die ARD wie Glühwein auf den Weihnachtsmarkt. Doch was macht eigentlich der Hauptdarsteller des Kultfilms heute? Wie geht es Rick Schroder?

Seit 1982 zeigt die ARD den Film "Der kleine Lord", in dem der kleine Cedric Errol das über die Jahre erkaltete Herz seines von Alec Guinness dargestellten blaublütigen Großvaters erweicht. Das Happy End unter dem Weihnachtsbaum ist natürlich inbegriffen. (Weiterlesen: Die Sendetermine von „Der kleine Lord“ 2018 im TV)

Cedric Errol wurde gespielt von Rick Schroder, der heute 48 Jahre alt ist. Schroder gehörte eigentlich zu den Kinderstars, die nach großem Ruhm in jungen Jahren nicht abstürzten. Er arbeitete weiterhin als Schauspieler (unter anderem zu sehen in Männertrip, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Dolly Partons Coat of Many Colors), Regisseur und Produzent.

In der sechsstündigen TV-Doku-Serie "The Fighting Season" beschäftigte er sich mit den Traumata von US-Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren. Bis heute ist er der jüngste Schauspieler, der je einen "Golden Globe" gewonnen hat. Diesen erhielt er mit neun Jahren für seine Rolle in dem Kinofilm "The Champ".



Scheidung im Frühjahr



Noch im vergangenen Jahr hatte Schroder unserer Redaktion ein Interview gegeben. "Ich bin sehr glücklich und dankbar, 30 Jahre später immer noch arbeiten zu können. Ich liebe meine Arbeit. Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy) war eine großartige Erfahrung. Alec Guinness hat mir damals eine Angelrute gekauft und der Wildwächter des Schlosses, auf dem wir gedreht haben, hat mich mit zum Fischen genommen. Das alles sind gute Erinnerungen", sagte er damals.

Im Frühjahr 2018 ließ sich seine Frau von ihm scheiden – nach 24 Jahren Ehe. Die gemeinsamen vier Kinder sind mittlerweile alle erwachsen (18 bis 26 Jahre alt) und gehen ihre eigenen Wege. Nach der Scheidung musste er sein Haus in Malibu verkaufen. Jetzt lebt er eigenem Bekunden nach in einer kleinen Wohnung.