Die Weihnachtsgeschenke haben sich auf der ganzen Autobahn verteilt. Foto: imago/All Canada Photos/Symbolbild

Görlitz. Mit einer wahren Geschenkeflut hat es die Polizei in Sachsen auf der Autobahn 4 zu tun bekommen. Wie die Beamten in Görlitz am Montag mitteilten, öffnete sich am Vortag nahe der Anschlussstelle Kodersdorf bei einem Wagen die mit Weihnachtsgeschenken vollgepackte Dachbox.