Mitarbeiter der Stadt Immenstadt bauen einen Schutzwall über eine Bahnstrecke. Auch für die Iller gibt es eine Hochwasserwarnung. Foto: Benjamin Liss

Mainz/Karlsruhe. Nach viel Regen am Wochenende rechnet das Hochwassermeldezentrum (HMZ) in Mainz mit einem Anschwellen des Rheins. Im Bereich des Pegels Maxau in Karlsruhe werde die Meldehöhe von sieben Metern voraussichtlich über Weihnachten überschritten, erklärten die Fachleute am Montag.