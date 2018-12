Bei so einem Wetter bleibt man lieber zuhause: Berliner Tram-Haltestelle im Nebel. Foto: Gregor Fischer

Offenbach. Von Schnee kaum eine Spur: An Weihnachten wird das Wetter in Deutschland meist neblig-trüb und mild. Nur in höheren Lagen mancher Gebirge kommen in den nächsten Tagen ein paar Flocken statt Regen vom Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.