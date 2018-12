Acht Tote nach Brand in russischem Bergwerk geborgen CC-Editor öffnen

Das Standbild aus einem Video des russischen Fernsehsenders RU-RTR warten russische Rettungsteam darauf, dass ein Aufzug in das Gruben-Kalibergwerk hinunterfährt. Foto: dpa/RU-RTR Russian Television/AP

Solikamsk . Beim Brand in einem Kalibergwerk in Russland sind mindestens acht Arbeiter ums Leben gekommen. Rettungskräfte hätten ihre Leichen aus unterschiedlichen Trakten des Stollens geborgen, teilten die Behörden der Region Perm am Sonntag laut russischen Medien mit.