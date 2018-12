Aschchabat. Der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdimuchamedow kann auch Musik. Sein Weihnachtssong ist auf Englisch, Turkmenisch und Deutsch verfasst. Nur: Was singt er da?

Der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdimuchamedow neigt zum Personenkult. Vereinzelte Medien schreiben sogar von "irrer Selbstdarstellung". Nun hat er seine Bürger rechtzeitig zum Fest mit einem selbst geschriebenen Weihnachtslied "beglückt". Das Staatsfernsehen präsentierte den Song am Samstag exklusiv: in einem Video sitzt Berdimuchamedow an einem weißen Flügel und singt das Lied "Traum". Sein 14 Jahre alter Enkel begleitet den Präsidenten am Synthesizer. Auf Youtube ist ein Mitschnitt davon zu finden:

Das Spannende: Berdimuchamedow sing nicht nur auf Englisch und Turkmenisch, sondern auch auf Deutsch. Hört man genau hin, versteht man ihn sogar und muss eingestehen, dass er so manchem deutschen Schlagerbarden Konkurrenz macht.

Kitsch pur

Im Hintergrund rieseln Schneeflocken über einen Bildschirm.Mit seiner "schönen Melodie und den aus tiefstem Herzen kommenden Worten" sei das Weihnachtslied "allen Zuhörern zu Herzen gegangen" und habe "starken Eindruck hinterlassen", kommentierte ein Moderator des Fernsehsenders Turkmen Owasy. Staatschef Berdimuchamedow regiert Turkmenistan mit harter Hand und betreibt einen beträchtlichen Personenkult. Opposition wird nicht geduldet, freie Medien gibt es nicht.

Berdimuchamedow, Putin und der Welpe

Berdimuchamedow war in der Vergangenheit bereits durch eine kuriose Aktion aufgefallen. Bei einem Besuch bei Russlands Präsident Putin hatte der turkmenische Präsident ein besonders flauschiges Geschenk dabei: einen Hundewelpen. Eine offenbar gute Idee, wissen doch viele, dass Putin ein Hundefan ist. Für viele Beobachter ging Berdimuchamedow jedoch recht grob mit dem Hund um:

Selbst Hundefan Putin schien damals etwas irritiert. Der russische Präsident schien sich jedoch über den Hund gefreut zu haben: