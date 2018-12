Die Firma "Ted Cruises" will bald ein Altersheim auf hoher See schaffen. Ob es so luxuriös sein wird wie das Kreuzfahrtschiff "Europa"? Foto: dpa/Hapag-Lloyd Cruises

Hamburg. Es klingt wie ein Traum, soll aber schon 2019 Wirklichkeit werden. Die Firma "Ted Cruises" will ab 2019 ein Kreuzfahrtschiff zum Altersheim umbauen. Dann soll die "MS Lebenstraum" in See stechen.