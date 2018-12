Hamburg. Vor allem an Weihnachten und Silvester ist es für Menschen schwer, allein zu sein. Christian Fein aus Worms sorgt auf sozialen Netzwerken dafür, dass an diesen Tagen möglichst viele Menschen zusammen kommen.

Wer das Wort Weihnachten hört, der denkt meist an einen geschmückten Tannenbaum, an viele Geschenke, gutes Essen und Gemütlichkeit. Vor allem aber an Zeit mit Familie und Freunden.

Dabei gibt es für viele Menschen an Weihnachten kein "nach Hause kommen" und auch kein "Wiedersehen mit den Lieben". Diejenigen, die alleine sind, erfahren Einsamkeit an Heiligabend und Silvester mit einer besonderen Härte. Bereits Wochen im Voraus wird in Werbung und Medien gezeigt, wie es auszusehen hat, das perfekte Familien-Idyll.

"Mir ist klar geworden, wie viele Menschen einsam sind"

Wie es sich anfühlt, diesem Gesellschaftsideal nicht zu entsprechen, hat Christian Fein (33) aus Worms 2017 selbst erlebt. "Ich habe mich damals von meiner Frau getrennt und saß Heiligabend allein in meiner Wohnung", sagt der Softwareentwickler im Gespräch mit unserer Redaktion. Kurzerhand sucht er – um nicht "durchzudrehen" – auf Twitter unter dem Hashtag #keinertwittertallein nach Menschen in einer ähnlichen Situation und tauscht sich mit ihnen aus. "Ich bekam sehr viele Rückmeldungen."

Der Hashtag findet soviel Zuspruch, dass er in den deutschen Twitter-Trends sogar noch vor Helene Fischers Weihnachtskonzert landet. "Da ist mir klar geworden, wie viele Menschen an Weihnachten und Silvester einsam sind", so Fein. Und es bringt ihn auf eine Idee: Warum diese Menschen nicht einfach zusammen bringen?

Und so gelingt es Fein für den anstehenden Jahreswechsel 2017/2018, dass viele doch noch in Gesellschaft in das neue Jahr feiern können. "Es haben einfach viele Menschen spontan geschrieben, dass sie noch einen Platz haben und ich habe vermittelt."

Über 8000 Menschen werden zusammengebracht

Heute – ein Jahr später – hat Christian Fein unter dem Namen "KeinerBleibtAllein" mittlerweile einen Verein gegründet und wird in diesem Jahr an Weihnachten und Silvester mehr als 8000 Menschen zusammen bringen. Jeder, der diese Tage nicht allein sein oder einem Menschen Gesellschaft schenken möchte, kann sich über Facebook, Twitter und Instagram bei Christian Fein melden.

"Eigentlich brauchen wir nur den Wohnort und das Alter der Teilnehmer und gucken dann, wer zusammen passt", sagt Fein, der die Informationen mit drei ehrenamtlichen Mitarbeitern in Excel-Listen einträgt und anschließend sogenannte Matches erstellt. Auch die Telefonseelsorge und die evangelische Kirche sind mittlerweile Kooperationspartner.

Auf die Frage, wer sich bei ihm meldet, sagt Christian Fein: "Von der 20-jährigen Studentin bis zur 97-jährigen Oma haben wir alles dabei." Und ja: Auch letztere hat sich tatsächlich über Twitter gemeldet. "Mit einem ziemlich ausführlichen Anschreiben", sagt Fein.





Erinnert er sich an die erste Aktion im vergangenen Jahr zurück, erzählt er gern diese Geschichte: "Ich habe eine Frau um die 50 Jahre vermittelt, die zwar keinen Kontakt mehr zu ihrem damaligen Gastgeber hat, aber durch diese Aktion den Schritt aus der Einsamkeit gewagt und mittlerweile wieder einen Partner hat." Auch Freundschaften seien zahlreiche entstanden.

Sowieso seien die meisten Rückmeldungen positiv. "Natürlich passt es nicht immer, das finden die Teilnehmer aber meist schon im Vorfeld heraus, wenn sie miteinander schreiben. Etwa, wenn jemand eine Katze hat, der andere diese Tiere aber überhaupt nicht ausstehen kann." Der 33-Jährige betont, dass bei der Vermittlung niemand aufgrund seines Alters, der Nationalität, Religion, sexueller Orientierung oder Bildung ausgeschlossen wird. Er stellt aber auch klar: "Wir sind keine Dating-Agentur."

"Es muss etwas Großes werden"

Fein hofft, dass sein Verein – auch durch mediale Unterstützung – immer weiter wachsen wird. Zwar soll bald, wie in Großbritannien, auch in Deutschland einen Regierungsbeauftragten für Einsamkeit einzusetzen. Fein glaubt aber, dass die Politik nur bedingt reagieren kann. "Niemand kann dazu gezwungen werden, über dieses sehr private und intime Thema zu sprechen. Der Schritt muss von den Menschen selbst kommen."

Leider werde Einsamkeit in der Gesellschaft immer noch geächtet und tabuisiert. "Das Thema ist eigentlich genauso unangenehm wie der Tod." Genau deshalb glaubt Fein, dass sich sein Engagement, in das er in diesem Jahr sehr viele Urlaubstage investiert hat, lohnen wird: "Es muss etwas Großes werden."