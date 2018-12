Miley Cyrus bezieht Stellung. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

New York. Miley Cyrus nutzt die Weihnachtszeit für klare Statements. Nach ihrer Coversion von John Lennons Antikriegslied „(Happy Xmas) War Is Over“, hat die Sängerin jetzt „Santa Baby“ in ein neues Gewand gekleidet.