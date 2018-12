Hamburg. Was liegt am häufigsten unter dem Tannenbaum und wie viel hat es gekostet? Ein paar Zahlen rund um das Schenk-Verhalten der Deutschen.

"Wir wollten uns doch eigentlich nichts schenken": Ein Satz, der wohl in vielen Familien rund um die Weihnachtstage zu hören ist. Doch trotz solcher Vorsätze gehören die hübsch verpackten Präsente für die meisten einfach dazu. Vergessen sind die überfüllten Geschäfte, die langen Schlangen am Postamt und die stundenlange Suche nach dem richtigen Geschenk, wenn man das Leuchten im Gesicht des anderen erblickt.

Kurz bevor die große Geschenkeschlacht beginnt, werfen wir einen Blick auf die Gewohnheiten der Deutschen. Wie viel geben sie für Präsente zu Weihnachten aus und wer ist großzügiger – die Nord- oder die Süddeutschen?

Die schwierigste Frage für viele Menschen: Was soll ich nur schenken? Eine Frage, die schnell zu Stress führen kann. Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) rät, sich mit den Überlegungen und Besorgungen nicht allzu verrückt zu machen. "Den Geschmack von allen zu treffen, ist eh quasi unmöglich." Ihr Tipp: Einfach ein bisschen Geld in Umschläge stecken – fertig. "Das mag wenig kreativ klingen, aber meine Erfahrung ist, dass sich gerade Enkel und Urenkel darüber am meisten freuen."

Es kommt also nicht ungefähr, dass oft Gutscheine unter dem Baum liegen.

