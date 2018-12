Hamburg. Viele Prominente lassen sich Liebesbotschaften tätowieren. Nach dem Liebes-Aus werden die Tattoos geschickt verändert.

Die Liebe geht, doch die Tinte bleibt: Nach der medienwirksamen Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen fragen sich viele: Was passiert nun eigentlich mit Silbereisens riesigem Helene-Fischer-Tattoo auf seinem Oberarm? Wird er es entfernen lassen, überstechen oder behalten?

Der Schlagersänger ist nicht der einzige Prominente, der sich für einen derart außergewöhnlichen Liebesbeweis unter der Haut entschieden hat. Ein Überblick über die skurrilsten Tätowierungen der Stars:



Angelina Jolie

Am 5. Mai 2000 heiratete die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie ihren Filmpartner Billy Bob Thornton; kurz darauf zierte dessen Name ihren Oberarm. Nach der Scheidung ließ Jolie den Schriftzug entfernen und ersetzte ihn Jahre später mit den Koordinaten der Geburtsorte ihrer Kinder. 2005 begann sie eine Beziehung mit Brad Pitt und die beiden avancierten zum Hollywood-Traumpaar. Im Februar 2016 machte Angelina Jolie ihrem dritten Ehemann eine besondere Liebeserklärung und ließ sich während eines Aufenthalts in Kambodscha eine Tätowierung stechen, die ihre Liebe zu Pitt schützen soll. Geholfen hat das leider nicht – nur wenige Monate später verkündeten die beiden ihre Trennung. Nun soll auch dieses Tattoo entfernt werden.









Johnny Depp

Der Schauspieler war von 1989 bis 1993 mit seiner Kollegin Winona Ryder zusammen. In dieser Zeit ließ er sich das Tattoo "Winona Forever" auf die rechte Schulter stechen. Nach der Trennung änderte er den Schriftzug kurzerhand um in: "Wino forever". 2015 heiratete er die Schauspielerin Amber Heard; kurz darauf zierte ihr Spitzname "Slim" (zu Deutsch: schlank) seine Fingerknöchel und als diese Beziehung ein Jahr später in die Brüche ging, ließ er auch dieses Tattoo umstechen: in das Schimpfwort "Scum" (zu Deutsch etwa: Abschaum).

Denise Richards und Charlie Sheen

Die beiden Schauspieler ließen sich den Namen des jeweils anderen tätowieren: sie am Knöchel und er an seinem Handgelenk. Nach vier Ehejahren folgte 2006 die Scheidung und damit auch das Ende ihrer Tattoos – Sheens wurde komplett entfernt, Richards hingegen ließ es mit dem Bild einer Fee überstechen.





Pamela Anderson

Die "Baywatch"-Schauspielerin ließ sich den Namen ihres früheren Ehemanns Tommy Lee auf ihren Ringfinger tätowieren. Die beiden waren von 1995 bis 1998 verheiratet, nach der Scheidung wurde das "T" der Tätowierung umgeändert in ein "M", sodass auf Andersons Finger nun das Wort "Mommy" steht.





Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Die beiden Künstler haben sich ein ganz besonderes Motiv ausgedacht, um ihre Liebe zu zeigen: Sie ließen sich beide jeweils ein Glas des australischen Brotaufstriches Vegemite stechen – sie auf dem Oberarm und er am Knöchel.

Sophie Turner und Joe Jonas

"Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter", ist das wohl berühmteste Zitat vom Astronauten Buzz Lightyear aus Disney's Kinderfilm "Toy Story". Die "Game of Thrones"-Schauspielerin Sophie Turner und der Sänger Joe Jonas sind seit einem Jahr verlobt und ließen sich den Spruch nun auf ihre Unterarme stechen.

Victoria und David Beckham



Auch Fußball-Star David Beckham entschied sich für ein Tattoo, um seiner Frau Victoria Beckham seine Liebe zu beweisen, und ließ sich ihren Namen in Hindi stechen. Nur leider ging das schief und Beckhams linken Unterarm schmückt stattdessen ein "Vihctoria".