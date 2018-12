Hamburg. Erst wenn der Engel oben auf dem Baum sitzt, der Kartoffelsalat auf dem Tisch steht oder der Gottesdienst beginnt – erst dann ist wirklich Weihnachten. Rituale und Traditionen prägen unser Weihnachtsfest. Doch warum ist das so?

Kein anderes Fest ist so stark von Ritualen geprägt wie die Weihnachtsfeiertage. Sei es das Essen, der Kirchenbesuch oder die vielen anderen Kleinigkeiten, die meist innerhalb der Familie über Jahre entstanden sind. Erst sie verleihen dem Weihnachtsfest diesen besonderen Zauber, versetzen einen in die viel beschworene Weihnachtsstimmung. Doch warum sind Rituale gerade an Weihnachten so wichtig?



Das habe viel mit dem Zeitpunkt, an dem wir Weihnachten feiern, zu tun, sagt Dr. Ute-Regina Roeder von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. "Draußen ist es kalt, die Tage werden immer kürzer, wir bekommen zu wenig Licht. Das alles schlägt dem Menschen auf die Stimmung. Da braucht es ein Fest, das positiv besetzt ist", so die Psychologin im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Denn anstatt uns darüber zu beschweren, dass die Tage immer kürzer werden, steigern wir mit Adventskalendern- oder Kränzen noch die Vorfreude. "In dieser dunklen Zeit haben wir etwas, auf das wir zugehen. Anstatt uns zu beschweren, freuen wir uns, dass es nur noch so und so viele Tage bis Weihnachten sind."



Weihnachten spendet Identität

Stephan Wahle ist Theologe und Leiter der Arbeitsstelle Liturgie, Musik und Kultur an der Universität Freiburg. Er beschäftigt sich im Rahmen seiner Forschung seit Jahren mit dem Weihnachtsfest. Die Rituale, die wir mit Weihnachten verbinden, seien gar nicht so uralt, erklärt er. "Die meisten stammen aus der bürgerlichen Zeit des 19. Jahrhunderts und der damaligen Festkultur", so Wahle. Erst als die Familie und die Kindheit einen höheren Stellenwert erlangten, konnte die heute bekannte Heiligabendfeier entstehen – "mit dem Festessen, dem Christbaum, der Bescherung für die Kinder, der Hausmusik." Dadurch, dass die Familie an Bedeutung gewann, wurden auch die Weihnachtsrituale immer attraktiver, erläutert Wahle. Weihnachten spende der Familie Identität, das sei noch heute so, wenn wir alle zusammenkommen, um zusammen zu feiern. Es ist der Feiertag, der ausdrückt, wer wir als Familie sind.

Besonders bei Kindern könnten Rituale das Zusammengehörigkeitsgefühl steigern, so Ute-Regina Roeder. "Wir haben alle ein Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und das wird Weihnachten gestillt." Außerdem würden Rituale uns helfen, unsere Erwartungen zu kanalisieren. "Jeder weiß, was er zu erwarten hat – und wenn es die Würstchen mit Kartoffelsalat sind." Das sorge für Harmonie, da es so immer weniger gäbe, worüber man diskutieren müsse. "Rituale helfen dabei, diese Zeit als Familie zu strukturieren und ihr einen Sinn zu geben", so Roeder.

Doch auch wenn man keine Familie habe, mit der man Weihnachten feiern wolle, könnten Rituale einem Halt geben. Egal, ob man bewusst alleine ins Fitnessstudio gehe oder mit Freunden zusammen esse: "Das sind Rituale, die ersatzweise herangeholt werden und eine Stütze sein können. Gerade, weil es eigentlich etabliert ist, mit der Familie zu feiern."



"Das haben wir immer schon so gemacht"

Doch verlieren Rituale, wenn man sie einfach stumpf Jahr für Jahr wiederholt nicht irgendwann ihre Bedeutung? Wahle sieht eine "naive Ritualität im Ablauf des Heiligen Abends". Die Riten werden nicht mehr hinterfragt, sie vollziehen sich aus Konvention. Doch auch wenn die offiziell-kirchliche Deutung von Weihnachten – hier ist Gottes Sohn Mensch geworden – an Bedeutung verliere, könne der Gottesdienst immer noch mehr als reine Gewohnheit sein, erklärt Wahle. "Denn auch im christlichen Glauben geht es an Weihnachten um Gemeinschaft und darum, nicht allein durchs Leben zu gehen." Darin könnten sich auch Menschen, die weder an Jungfrauengeburt noch an einen Mensch gewordenen Gott glauben, wiederfinden. Außerdem seien die Lieder und Texte, die gesamte Atmosphäre eines Weihnachtsgottesdienstes noch immer anziehend für viele Menschen.

Doch bei all den positiven Aspekten, die Rituale den Weihnachtstagen verleihen, sei es wichtig, nicht an Gewohnheiten festzuhalten, die nicht mehr zur Familie passten, erklärt Ute-Regina Roeder. Gerade wenn sich die Rahmenbedingungen änderten – durch eine Scheidung, einen neuen Partner oder das Älterwerden der Kinder – müsse darauf reagiert werden, auch wenn das bedeute von liebgewonnenen Ritualen Abschied zu nehmen. Dabei sei entscheidend, möglichst offen über seine eigenen Wünsche zu sprechen und so Kompromisse zu finden.