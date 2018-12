Hamburg. Die Nachricht überraschte am Mittwochabend nicht nur Fans: Die Schlager-Stars Helene Fischer und Florian Silbereisen sind kein Paar mehr. Auch zahlreiche Prominente aus dem Showbusiness haben sich mittlerweile zum Ende der Beziehung geäußert.

Die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen bewegt viele Menschen in Deutschland. Auf der einen Seite die Fans, die emotionale Kommentare unter den veröffentlichten Stellungnahmen des ehemaligen Paares in den sozialen Netzwerken schreiben und den beiden – natürlich – alles Gute in der jetzt so schweren Zeit wünschen. Aber auch Stars und Sternchen äußern sich zum überraschenden Ende der Beziehung. (Weiterlesen: Helene Fischer und Florian Silbereisen: Eine Liebe in Bildern)

Während Sänger und Moderator Giovanni Zarrella "Nichts als Liebe für Euch" wünscht, nimmt Model und TV-Sternchen Sophia Thomalla die Trennung mit Humor: "Endlich bist du frei für mich", schreibt die Moderatorin in Richtung Helene Fischer.

Weiterlesen: Helene Fischer bestätigt Trennung: "Ja, es gibt einen neuen Mann"



Auch Model Rebecca Mir hat eine Meinung zur Trennung: "Hauptsache du bist glücklich" schreibt sie unter den langen Instagram-Post von Fischer. Sat.1-Moderatorin Annett Möller gibt Rat, wie das Paar am besten mit der Situation umgehen sollte: "Das Wichtigste jetzt ist der gegenseitige Respekt."

Natürlich bleiben aber auch hämische Kommentare nicht aus. Satiriker Jan Böhmermann beispielsweise schaut bereits mit einem Augenzwinkern in die Zukunft.





Anzeige Anzeige