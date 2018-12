Chicago. Kevin ist wieder allein zu Haus – dieses Mal allerdings als 38-Jähriger. Und noch etwas ist anders. Das entsprechende Video hat Kevin McCallister-Darsteller Macaulay Culkin vor einigen Stunden selbst in den sozialen Medien verbreitet.

"Habt ihr euch jemals gefragt, wie Kevin McCallister als Erwachsener ist?" Diese Frage stellte Macaulay Culkin vor wenigen Stunden bei Twitter, schrieb dazu: "Ich auch nicht. Aber falls ihr doch neugierig seid, solltet ihr unbedingt diesen Spot angucken" und postete das entsprechende Video.

Darin ist der mittlerweile 38 Jahre alte Culkin zu sehen, wie er wieder in die Rolle von Kevin schlüpft und dabei den gleichen Tag durchlebt, den er schon vor 28 Jahren durchlebt hat – zumindest fast.

Macaulay Culkin ist wieder Kevin McCallister

Zuerst ist im Einminüter das Haus der Familie McCallister in Chicago zu sehen, dazu läuft die bekannte Filmmelodie. Kevin öffnet die Tür zum Dachboden, tritt in den Flur ruft nach Mom und Dad – die offenbar wieder nicht da sind. Und spätestens ab da wird klar, dass etwas anders ist. Am Küchentresen fragt er den "Google Assistant" auf seinem Handy, was heute auf dem Kalender steht – und der antwortet, es gibt nur einen Termin: "Du hast das Haus für dich allein."

Also hüpft er etwas auf dem Bett der Eltern, guckt einen Film, isst dazu Eiscreme und lässt sich eine Pizza liefern. Für nichts muss er den Finger krumm machen, der "Google Assistant" hilft. Auch dann, als am Abend ein verdächtiger Lieferwagen vor dem Haus hält und Google mit der "Operation Kevin" beginnt.



Was dann passiert, ist im Video zu sehen, mit dem der Softwareproduzent für seinen Sprachassistenten wirbt:



Und wer auch noch einmal das Original sehen möchte: Hier gibt es alle diesjährigen Sendetermine 2018 für "Kevin – allein zu Haus" und für "Kevin – allein in New York".