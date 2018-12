Berlin. Ein Mann zieht beim Sex gegen den Willen der Frau und heimlich das Kondom ab: Zum ersten Mal stand in Deutschland ein Mann wegen "Stealthing" vor Gericht und wurde wegen des sexuellen Übergriffs jetzt zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Den Strafbestand der Vergewaltigung sah das jedoch Gericht nicht.

Ein Mann hat einvernehmlichen Sex mit einer Frau. Als die beiden währenddessen die Stellung wechseln, zieht er jedoch heimlich das Kondom ab. Die 26-Jährige bemerkt erst, dass es fehlt, nachdem der Mann ejakuliert hat. Aufgewühlt verlässt sie seine Wohnung und erstattet im Anschluss Anzeige.

Tatsächlich hat der Mann, ein 37-jähriger Polizist aus Berlin, eine Straftat begangen: "Stealthing" nennt sich das Vergehen. Der Begriff leitet sich vom Englischen Wort "Stealth" ab, das List oder Heimlichtuerei bedeutet. Im vergangenen Jahr veröffentlichte eine US-amerikanische Juristin einen Aufsatz dazu, für den sie zum einen mit zahlreichen Opfern gesprochen und zum anderen Beiträge von Tätern ausgewertet hat, die in Online-Foren wie Reddit mit ihren Taten prahlen. Auch viele deutsche Medien griffen das Thema daraufhin auf.



Sexueller Übergriff, doch keine Vergewaltigung

Jetzt kam es in Deutschland zum ersten Mal zu einer Verurteilung. Berichten von Spiegel Online und der Bild-Zeitung zufolge stand der angeklagte Mann vor dem Berliner Amtsgericht und wurde in der vergangenen Woche wegen sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen. Er erhielt demnach eine achtmonatige Bewährungsstrafe und muss der Klägerin außerdem 3096,59 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann auch Vergewaltigung vor; was bei einer entsprechenden Verurteilung auch zu einer Entfernung des Mannes aus dem Staatsdienst geführt hätte. Doch diesen Tatbestand sahen die Richter nicht erfüllt, da der Geschlechtsverkehr an sich einvernehmlich gewesen sei, so eine Gerichtssprecherin. Zwar habe die Frau die Verwendung des Kondoms zur Bedingung des sexuellen Kontakts gemacht, aber dessen heimliche Entfernung während des Stellungswechsels habe an der Einvernehmlichkeit des Geschlechtsverkehrs nichts geändert.

Der verurteilte Polizist aus Berlin hatte nach Angaben der Bild-Zeitung selbst Freispruch verlangt und vor Gericht ausgesagt, das Kondom sei während des Geschlechtsverkehrs gerissen. Er habe es daraufhin entfernt, sich selber "mit der Hand zum Orgasmus gebracht" und nicht im Körper der Frau ejakuliert, sondern auf ihrem Rücken.

Aus diesem Grund sei die Entscheidung des Berliner Amtsgerichts gerechtfertigt, erklärt der Sexualstrafrechtler- und Professor Joachim Renzikowski im Gespräch mit unserer Zeitung. "Denn juristisch muss bei einer Vergewaltigung eine Penetration vorausgesetzt sein. Dies war in Berlin nicht der Fall, da der Angeklagte außerhalb der Frau ejakuliert hat", so Renzikowski.

Generell gilt in Deutschland seit der Reform des Sexualstrafrechts im Jahr 2016 die sogenannte "Nein heißt Nein"-Regelung. Opfer sexueller Gewalt müssen sich seitdem nicht mehr körperlich wehren, damit eine Vergewaltigung auch juristisch als solche eingeordnet wird. Es reicht, wenn er oder sie deutlich macht, dass der sexuelle Kontakt nicht gewollt ist. Im deutschen Gesetz bedeutet ein sexueller Übergriff nach § 177 Absatz 1 eine Tat "gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person". Ein besonders schwerer Fall liegt dabei nach Absatz 6 Nr. 1 vor, wenn es zum Beischlaf, also zur Penetration, kommt. In diesen Fällen kann wegen einer Vergewaltigung verurteilt werden; das Strafmaß reicht dabei von zwei Jahren bis 15 Jahren.

Sexualstraftaten: "Macht, Gewalt und Unterwerfung"



Doch was bewegt Männer überhaupt dazu, während des Geschlechtsverkehrs gegen den Willen der Frau heimlich das Präservativ zu entfernen? "Bei den meisten Sexualstraftaten geht es um Macht, Gewalt und Unterwerfung", sagt Joachim Renzikowski. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch die Juristin Alexandra Brodsky in ihrem Aufsatz für das Columbia Journal of Gender and Law: "Man kann erkennen, dass die Überzeugung der Stealthing-Befürworter in einer Ideologie der männlichen Überlegenheit verwurzelt ist, in der Gewalt ein natürliches Recht des Mannes ist", so Brodsky.

Noch ist das Urteil des Berliner Amtsgerichts nicht rechtskräftig; die Verteidigung hat bereits Rechtsmittel eingelegt. Nun sind sowohl eine Berufung vor dem Landgericht als auch eine Sprungrevision zum Kammergericht möglich.