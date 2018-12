London. Optisch ähnelt das Tier mehr einer Blindschleiche als Donald Trump: schlangenförmig und grau, schleimig-glatt. Trotzdem soll die neu entdeckte Amphibie nach dem US-Präsidenten benannt werden. Denn sie würden mehrere Eigenschaften teilen.

Optisch ähnelt das Tier mehr einer Blindschleiche als Donald Trump: schlangenförmig und grau, schleimig-glatt. In Südamerika ist eine neue Spezies der Schleichenlurche entdeckt worden. Das Recht, die Kreatur zu benennen, ist bei einer Auktion für den guten Zweck versteigert worden. Den Zuschlag bekam für 25.000 US-Dollar das britische Unternehmen "EnviroBuild". Der Hersteller für Bodenbeläge teilte mit, die in Panama entdeckte Lurchenart "Dermophis donaldtrumpi" nennen zu wollen – nach US-Präsident Donald Trump.





Die Erklärung für die Namenswahl lieferte "EnviroBuild" mit: Demnach ließen sich gewisse Körpermerkmale des Schleichenlurch auf Donald Trumps Verhalten übertragen. So ist die Amphibie nahezu blind und lebt hauptsächlich unter der Erde. Auch Trump würde bei seiner Klimapolitik den Kopf in den Sand stecken, bei einer Weltsicht in Schwarz-Weiß. Überdies lässt der Lurch seine Nachkommen an seiner Haut knabbern, um ihr Überleben zu sichern. Auch Trump sorge für Privilegien seiner Kinder, indem er ihnen Ämter im Weißen Haus bereitstellte.

Dritte Spezies mit Namen Donald Trump

Dem politisch engagierten Unternehmen liegt nach eigenen Angaben der Kampf gegen den Klimawandel am Herzen, weshalb es sich seit Jahren für den Schutz von Regenwäldern einsetze. Die nun dort gefundene Donald-Trump-Amphibie sei besonders anfällig für die Umweltschäden des Klimawandels. "Sie wird als direkte Folge der Klimapolitik ihres Namensgebers aussterben", warnt das Unternehmen.

Der "Dermophis donaldtrumpi" ist nicht die erste Spezies, die nach Donald Trump benannt wird. 2017 bekam eine Mottenart mit gelb-weißen Fühlern den Namen "Neopalpa donaldtrumpi". 2016 benannte ein Forscher ein von ihm gefundenes mehr als 110 Millionen Jahre altes Seeigel-Fossil nach seinem politischen Idol – "Tetragramma donaldtrumpi".