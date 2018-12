Houston. Der im November verstorbene ehemalige US-Präsident George H. W. Bush hat offenbar jahrelang einen Jungen auf den Philippinen gesponsert und ihm heimlich Briefe geschrieben. Diese hat die Organisation Compassion nun veröffentlicht.

George H. W. Bush, verstorbener 41. Präsident der USA, hatte zu Lebzeiten ein offenbar gut gehütetes Geheimnis: Wie jetzt bekannt wurde, soll er zehn Jahre lang einen Jungen auf den Philippinen gesponsert und diesem heimlich Briefe geschrieben haben.

Die christliche Hilfsorganisation Compassion, die Kinder in ärmeren Regionen unterstützt, hat diese Schriftstücke nun veröffentlicht. Demnach hat Bush seine Brieffreundschaft mit dem damals siebenjährigen Timothy begonnen, als er selbst 77 Jahre alt war.

In seinem ersten Brief, datiert auf den 24. Januar 2002, schrieb er:

"Dear Timothy, I want to be your new pen pal. I am an old man, 77 years old, but I love kids; and though we have not met I love you already. I live in Texas – I will write you from time to time – Good Luck. G. Walker."

"Lieber Timothy, ich möchte dein neuer Brieffreund sein. Ich bin ein alter Mann, 77 Jahre alt, aber ich liebe Kinder. Und obwohl wir uns noch nicht getroffen haben, liebe ich dich schon jetzt. Ich lebe in Texas – ich werde dir von Zeit zu Zeit schreiben. Viel Glück. G Walker."

Bush schrieb seinem Brieffreund als G. Walker

In keinem seiner Briefe gab der Präsident dabei seine wahre Identität preis, stets unterzeichnete er mit dem Pseudonym G. Walker.

Anzeige Anzeige

Der Junge selbst habe deswegen lange nicht gewusst, wer ihm tatsächlich schrieb. Allein in kleinen Details gab Bush Hinweise auf seine wahre Identität. So schrieb er beispielsweise von seinem Hund Sadie, der viele berühmte Menschen getroffen habe und, dass er selbst berühmt genug sei, um an Weihnachten ins Weiße Haus eingeladen zu werden. Erst im Alter von 17 Jahren fand Timothy heraus, wer sein Sponsor war.

In den sozialen Medien zeigen sich zahlreiche Menschen von der Brieffreundschaft gerührt.

This is so amazing. God bless his soul — Bitter Truth®️ (@spokentruth0) 19. Dezember 2018

Viele weisen aber auch darauf hin, dass man trotzdem nicht vergessen dürfe, wie viele Menschenleben der zweite Golfkrieg gekostet hat, der in Bushs Amtszeit fiel. Schätzungen zufolge sind dabei etwa 110.000 irakische Soldaten sowie bis zu 40.000 Zivilisten getötet worden – darunter auch viele Kinder.

While he mass slaughtered kids in Iraq. #shame — Dawood (@SyedDawood26) 19. Dezember 2018