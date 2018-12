Hamburg/Berkshire. Der frühe Vogel fängt den Wurm, der schlaue Vogel bestellt einfach online – nach diesem Vorsatz scheint Graupapagei Rocco zu leben. Und Rocco weiß offenbar genau, was er will.

Graupapagei Rocco hat sich eine ungewöhnliche Freundin gesucht: Über den Amazon-Lautsprecher Echo plaudert der Vogel gerne mit der Sprachassistentin Alexa, während seine britische Besitzerin bei der Arbeit ist. Doch oft bleibt es nicht beim schlichten Zeitvertreib in der Einsamkeit. Wie die englische "Daily Mail" berichtet, hat Rocco in der Vergangenheit immer wieder per Sprachbefehl Online-Bestellungen bei Amazon aufgegeben. Auf der Shopping-Liste des Vogels stehen unter anderem Brokkoli, Wassermelonen, Rosinen, Eis, eine Glühbirne und – trotz eigener Flügel – ein Drachen. Sie müsse jeden Abend nachsehen und dann stornieren, was Rocco den Tag über geordert habe, sagte Besitzerin Marion Wischnewski.

Dass sich der Vogel über den Amazon-Lautsprecher Echo mit Alexa unterhält, zeichnet die dazugehörige Alexa-App auf. Doch auch andere Zeichen verraten den Graupapageien: So laufe immer wieder Musik, wenn Wischnewski nach Hause komme. Rocco hatte die entsprechenden Sprachbefehle aufgeschnappt und nachgeplappert – und Alexa gehorchte aufs Wort. (Weiterlesen: Amazon Echo bestellt massenweise Puppenhäuser von allein)

Rocco pöbelte sich aus Tierheim

Rocco ist kein unbeschriebenes Blatt: Der Vogel hatte aus einem Heim der Tierschutzorganisation National Animal Welfare Trust in Berkshire ausziehen müssen. Auslöser war damals der nicht jugendfreie Wortschatz des Papageis. In der rund 80 Kilometer westlich von London gelegenen Einrichtung hatte man Angst, dass er mit seinen vielen Schimpfworten andere Besucher vergraulen könnte. Pflegerin Wischnewski nahm sich des Vogels an – und sollte nun überlegen, für Bestellungen per Sprachbefehl einen Bestätigungscode einzurichten.

In einer Studie hatten Wissenschaftler aus Europa festgestellt, dass Graupapageien auch komplexere ursächliche Zusammenhänge verstehen und auf diesem Gebiet ungefähr auf einem Niveau mit dreijährigen Kindern sind.