Fürth. Vor zehn Jahren gründete Stefan Sichermann die Website "Der Postillon". Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, wie er vom Historiker zum Satiriker wurde, warum Witze auch bei Krieg und Terror funktionieren und wie sich aus einem Hobby eines der erfolgreichsten deutschen Satire-Portale entwickelte.

"Erste Intensivstation für an Erkältung erkrankte Männer eröffnet" und "Transferwahnsinn: Bayern München kauft Borussia Dortmund komplett für 550 Millionen": Mit Schlagzeilen wie diesen erreicht "Der Postillon" Millionen Leser. Um genau zu sein: Mehr als zehn Millionen Seitenaufrufe kann das Portal monatlich verbuchen, die Reichweite in den sozialen Medien ist sogar höher als jene von Nachrichtenportalen wie "Tagesschau.de", "Süddeutsche.de" oder "Frankfurter Allgemeine".

Allein bei Facebook folgen dem Postillon mehr als 2,8 Millionen Nutzer. Dazu gibt es Bücher, Fernseh- und Hörfunknachrichten, den englischsprachigen "The Postillon" sowie Live-Shows, im Juni 2013 wurde die Seite zudem mit zwei Grimme Online Awards ausgezeichnet.

Wie aber ist es dazu gekommen? Anfangs war die Seite für den gelernten Historiker und Postillon-Gründer Stefan Sichermann schließlich nicht mehr als ein Hobby, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verrät. "Die Initialzündung für die Website hat letztlich ein Kollege in Hamburg gegeben", sagt er. Zehn Jahre ist das inzwischen her.



"Ich habe versucht, einen Abklatsch von 'The Onion' zu machen"

"Heutzutage betreibt doch jeder einen Blog", hätte dieser damals gesagt. Zuerst habe er selbst zwar dennoch gezögert, sagt Sichermann: "Auf persönliche Dinge wollte ich verzichten." Doch da er kurz zuvor "The Onion" für sich entdeckt hatte, so etwas wie das englischsprachige Pendant zum Postillon, kommt ihm doch eine Idee: "Ich habe dann einfach versucht, so etwas wie einen Abklatsch von The Onion zu machen", erzählt er. "Das war zwar ziemlich unmotiviert, aber ich habe dann einfach weitergemacht und nicht mehr damit aufgehört."

Welcher Artikel war der erste, den im Postillon veröffentlicht wurde? "Das war ein ganz schlechter", sagt der 38-Jährige und lacht. "Ganz am Anfang war viel schlecht. Ich konnte das gar nicht."

"Hund beißt endlich wieder Mann" lautete die Überschrift des Textes, der am 28. Oktober 2008 online geht und damit Startschuss für den Postillon ist: "Bundesweite Umfragen im Auftrag von Opinion Control haben ergeben, dass die Behauptung 'Hund beißt Mann' endlich wieder eine Schlagzeile wert ist", heißt es dort. "Aus heutiger Sicht ist das aber vielleicht doch irgendwie schon wieder lustig", sagt Sichermann.

Doch wo kommt dieser Stefan Sichermann eigentlich her, über den man sonst so wenig erfährt? Aufgewachsen ist er im bayerischen Ansbach, einer gut 40.000-Einwohner großen Stadt, rund 40 Kilometer westlich von Nürnberg. Nach dem Abitur studiert er Englisch und Geschichte auf Gymnasiallehramt an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, wechselt nach dem vierten Semester aber ins Magisterstudium. Vor Menschen stehen und unterrichten – das ist nichts für ihn. Das Thema seiner Magisterarbeit lautet: "Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse bei den Galliern anhand von Caesars 'De bello Gallico'".

Nach seinem Magister-Abschluss 2008 bekommt er die Möglichkeit, in Erlangen zu bleiben und zu promovieren, doch Sichermann lehnt ab. "Da hätte ich auch wieder eine halbe Lehrstelle gehabt, genau das wollte ich ja nicht", sagt er. Also zieht er zu seiner Freundin ins schleswig-holsteinische Lübeck, arbeitet als Werbetexter in Hamburg und versucht, als Journalist Fuß zu fassen. Und so trifft er auch auf den bereits erwähnten Kollegen, der ihn schließlich auf die Blog-Idee bringt.

Mit Gründungszuschuss in die Selbstständigkeit

Kurz nach Gründung des Postillon wird auch Stefan Niggemeier, Medienjournalist und Betreiber des "Bildblogs", auf die Seite aufmerksam und überredet Sichermann, auch für ihn zu schreiben. Doch auch auf der eigenen Seite steigen die Zugriffszahlen, die Einnahmen durch die Werbebanner wachsen und 2011 wagt Sichermann – mit der Hilfe eines Gründungszuschusses – schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Die Zahlen werden besser und besser und bald kann er seinen ersten Mitarbeiter einstellen. Der Heidelberger Dan Eckert arbeitet an einer ähnlichen Satire-Seite, also fragt Sichermann ihn kurzerhand, ob er seine Sachen nicht auch im Postillon veröffentlichen will – "für Geld, was für die meisten dann doch interessanter ist", sagt er und lacht. "Und irgendwann hat er dann nur noch für mich geschrieben."

Mittlerweile hat der Postillon, inklusive seines Gründers und Eckert, fünf feste Mitarbeiter. Dazu kommen "drei bis vier" regelmäßig wiederkehrende freie Autoren und ein Pool aus etwa 15 weiteren, die ebenfalls von Zeit zu Zeit Geschichten liefern.

Beim Postillon bewirbt man sich mit lustigen Geschichten

Wie man Zum Postillon-Mitarbeiter wird? "Wir bekommen tatsächlich manchmal komplizierte Lebensläufe zugeschickt", sagt Stefan Sichermann. Das sei aber nicht der ideale Weg. "Im Prinzip kann man eine gute, lustige Sache einschicken und schon Teil des Teams sein. In der Regel wird man das aber, wenn man das öfter schafft", sagt er.

Der Arbeitsalltag ist dafür ziemlich unkompliziert. Seine "Redaktion" besteht aus zwei Zimmern in seiner Fürther Wohnung, wo der Postillon nach Sichermanns kurzer Zeit im Norden heute beheimatet ist der Rest passiert online. Per E-Mail werden Ideen und Geschichten zwischen den Kollegen aus Bremen, Fürth, Koblenz und Heidelberg ausgetauscht, am Ende sitzen Stefan Sichermann und Dan Eckert an den Texten und geben ihnen den finalen Schliff. Mindestens zwei neue Artikel erscheinen werktags, zu besonderen Ereignissen auch mehrere. Dazu kommen der Newsticker, der Postillon am Sonntag (PamS), die Sonntagsfrage und Leserbriefe, in denen die skurrilsten Reaktionen auf Artikel aufgegriffen werden.

Sichermann: Satire funktioniert auch bei Krieg und Terror



"Die allermeisten Leute wissen zwar genau, was sie da vor sich haben", sagt Sichermann. Immer wieder gibt es aber auch Reaktionen von Leuten, die den Postillon missverstehen. "Dafür muss man aber schon unter vielen Kommentaren suchen, um die richtigen zu finden." Aus der Feder der Postillon-Autoren stammen die Leserbriefe dafür nie.

Auch gibt immer mal wieder Kritik an Postillon-Artikeln – unter anderem, weil keine Themen grundsätzlich gemieden werden. "Wenn ich einen guten Gag zu einem Thema habe, dann mache ich den auch", sagt Sichermann. Dabei ist es egal ob das Thema Terror ist ("Direkt nach Freilassung: Deniz Yücel verübt 7 Terroranschläge in Istanbul") oder ob es um den Syrien-Krieg geht (Brettspielklassiker "Risiko" jetzt auch als Syrien-Edition erhältlich).

SPD-Austritt nach Agenda 2010

Er will auch bewusst Themen anstoßen, sagt der 38-Jährige, bezeichnet sich selbst als politischen Menschen. Mit 18 Jahren tritt er in die SPD ein, ist im heimischen Ansbach in der Lokalpolitik aktiv. "Ich war jung und links", sagt er, "und vor Schröder war das dann der normale Ort, wo man dann hingegangen ist." Später, etwa 2005, gibt er aber sein Parteibuch wieder ab. "Schon vor allem wegen Agenda 2010", wie er sagt.

Auch wenn er mit dem Postillon nicht unpolitischer geworden ist, als Aufklärer will er sich trotzdem nicht bezeichnen. "Wir machen auch gern einfach nur Blödsinn." Und auch auf seine persönliche Einstellung will er den Postillon nicht reduziert sehen. "Wir versuchen, Satire immer aus möglichst vielen Blickrichtungen zuzulassen, und nicht immer nur gegen dasselbe zu sein."

Viel mehr erfährt man dann aber auch nicht über Stefan Sichermann. Auch in den Postillon-Nachrichten und Live-Shows wird man ihn vergeblich suchen. "Ich habe es mir zwar schon ein paar Mal angesehen, bin auch bei der Konzeption dabei", sagt er. "Aber ich stehe nicht auf der Bühne." Dafür ist vielmehr sein Kollege Thieß Neubert zuständig. "Das ist eher der Bühnentyp", so Sichermann. Er selbst bleibt lieber im Hintergrund – auch für diesen Artikel will er kein neues Foto machen lassen: Das fünf Jahre alte Agenturfoto muss reichen.