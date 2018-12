München. Seitdem Boris Becker und seine Frau Lilly im Mai das Ende ihrer Ehe verkündeten, überschlugen sich die Ereignisse. Von "einvernehmlich und freundlich" war schnell nichts mehr zu erkennen. Nun äußerte sich der 51-Jährige erstmals ausführlich zur Trennung.

Auch über Weihnachten will sich Tennis-Legende Boris Becker (51) nicht mit seiner Frau Lilly (42) vertragen. "Nein. Das ist ausgeschlossen", sagte er der Zeitschrift "Bunte" auf die Frage, ob das Ex-Paar sich "über die Feiertage zusammenraufen" werde. "Aber wir lieben beide unseren Sohn und versuchen, ihm eine schöne Zeit zu bieten." Wie sie "die Feiertage genau aufteilen", sei noch nicht geklärt. "Ich habe Vertrauen in Lilly und mich, dass wir die richtige Lösung für Amadeus finden."

Becker: Wir wurden einander gleichgültig

Boris und Lilly Becker hatten im Mai verkündet, sich "einvernehmlich und freundschaftlich" getrennt zu haben. In den vergangenen Monaten wurden jedoch viele Probleme öffentlich ausgetragen. Zu einem Gerichtstermin vergangene Woche in London sagte Beckers Berliner Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur: "Beide Seiten haben sich einvernehmlich darauf verständigt, sich scheiden zu lassen."

Lilly Becker hatte gegenüber dem "Stern" angegeben, dass es nicht einen Grund für die Trennung gegeben habe. "Wir waren in allem immer sehr leidenschaftlich, im Leben, in der Liebe, im Sex und im Streit", so die 42-Jährige. Diese Leidenschaft scheint das Paar verloren zu haben. "Das Schlimme bei Lilly war, dass wir uns nicht mehr verstanden und vertraut haben", so Becker im Interview mit "Bunte". "Wir waren nicht mehr der erste Ansprechpartner füreinander – das ist das Ende einer Beziehung, wenn der andere einem gleichgültig wird."

"Das muss man erst mal schaffen"

Anfangs seien ihre unterschiedlichen Anschauungen reizvoll gewesen, doch irgendwann habe man sich einfach nicht mehr verstanden. "Sie sah die Dinge linksherum, ich rechtsherum. Wir hatten nicht mehr die gleichen Interessen, die gleichen Wertanschauungen, das gleiche Gefühl für echte und falsche Freunde oder den Umgang mit Familie."

Trotz aller Schwierigkeiten blickt Becker in dem "Bunte"-Interview nicht mit Groll zurück. "Ich finde nicht, dass wir gescheitert sind", sagte er der Zeitschrift. Er habe zehn Jahre mit seiner ersten Frau Barbara und 13 Jahre mit Lilly zusammengelebt. "Das muss man erst mal schaffen", so der 51-Jährige. "Klar hatte auch ich mit 25 die Idealvorstellung, bis ans Lebensende mit derselben Frau zusammenzubleiben. Aber das Leben kam dazwischen." Sein Fazit: "Ich möchte die Zeit auf keinen Fall missen."