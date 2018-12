Wien. Er ist einer der momentan erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker – und stört sich an kritischer Berichterstattung: Andreas Gabalier hat am Samstag auf der Bühne gegen zwei bekannte Zeitungen gepöbelt.

Nicht nur seine Musik polarisiert: Der österreichische Sänger Andreas Gabalier, selbsternannter "Volks-Rock'n'rolla", hat bei seinem Konzert am Samstag in Wien zwei österreichische Zeitungen beschimpft. Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen Ausschnitte daraus, die Zeitung "Kurier" zitierte Auszüge aus Gabaliers Medienschelte.

Demnach beschwerte sich der 34-Jährige auf der Bühne vor mehr als 14.000 Fans, Reporter der beiden Zeitungen "Standard" und "Falter" seien "undercover" im Publikum, um "verheerende Geschichten" über ihn zu schreiben. Die Redaktionen würden Traditionen nicht wertschätzen, sodass die Chefredakteure am 24. Dezember vielleicht nichts zu tun hätten. Deshalb könnten sie ja dann als "Ochs und Esel" beim steirischen Krippenspiel auftreten, spöttelte Gabalier.

Rechtspopulist zieht den Hut

FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer, der für die rechtspopulistische Partei im Wiener Gemeinderat sitzt, lobte den "Gruß" Gabaliers und teilte ein Video von dessen Ansprache samt Reaktion des Publikums auf Twitter:

Als Grund für seine Verärgerung verwies Gabalier auf einen Eklat vor vier Jahren. 2014 war er vor allem in den linksliberalen Zeitungen "Standard" und "Falter" kritisiert worden, weil er beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich eine alte Version der Bundeshymne gesungen hatte. In der Zeile "Heimat großer Töchter und Söhne" unterschlug er das Wort "Töchter", was ihm auch harsche Kritik von den "Grünen Frauen Wien" einbrachte. Gabalier erklärte damals, er habe eine "positive Haltung" gegenüber Frauen und habe die Hymne lediglich so gesungen, wie er sie als Schüler gelernt hatte.

Kritische Berichte hagelte es auch nach seinen abfälligen Äußerungen über Homosexuelle aus dem Jahr 2015. Damals klagte er, als Heterosexueller habe man es heutzutage nicht leicht. Schwule und Lesben sollten sich seiner Meinung nach "aus Respekt vor kleinen Kindern" dezent verhalten. Durch die folgende Berichterstattung sah sich der Heimat-Rocker dann "ins rechte Eck" gedrängt. Doch genau von dort bekam er auch damals schon Beifall.

Redakteur offen für Aussprache

Auf einer Linie mit den Rechtspopulisten in Österreich ist Gabalier auch beim Thema Presseförderung. Diese kritisierte der Sänger jüngst in Wien auch: Die Zeitungen würden Mittel in Millionenhöhe einstreichen, "um diesen Quargl abzudrucken". Der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung "Falter", Florian Klenk, twitterte daraufhin, er sei offen für ein "zünftiges Steitgespräch" mit Gabalier in seiner Redaktion.

Nicht nur dem Künstler, auch Politikern sind die kritischen Medien in Österreich ein Dorn im Auge. Für Aufregung hatte im September eine interne Mail des Innenministeriums gesorgt, die der Polizei fragwürdige Anregungen zum Umgang mit Medien gibt. Dass seine neuerliche Medienprovokation für Wirbel sorgen würde, schien Gabalier bereits auf der Bühne bewusst gewesen zu sein: "Für den Skandal muss ich morgen wieder beichten gehen."

Gabalier beim Krippenspiel

Auf Facebook wiederholte Gabalier am Montag seinen Standpunkt und spielte die Bedeutung seiner Aussagen herunter. In einem Video erzählt er "eine Weihnachtsgeschichte aus Wien über Ochs und Esel", die in der österreichischen Weihnachtskrippe nur "eine ganz kleine Nebenrolle" spielen würden.

"Eigentlich traurig, weil sie ja ganz viel Geld gekostet haben", frotzelt er und zeigt dann eine Holzfigur in die Kamera. Der "Heilige Andreas" würde nur ein Lied singen und keine Politik machen. "Das können der Ochs und der Esel einfach nicht verstehen."