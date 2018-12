New York. Colin Kroll, Mitgründer des Video-Portals Vine und der Quiz-App Trivia HQ, ist nach US-Medienberichten gestorben. In seiner Wohnung sollen Kokain und Heroin gefunden worden sein. Ehemalige Kollegen und Weggefährten nehmen Abschied.

Colin Kroll, der Mitbegründer des inzwischen geschlossenen Video-Portals Vine und der Quiz-App HQ Trivia, ist nach US-Medienberichten im Alter von 34 Jahren gestorben.

Die Polizei habe seine Leiche in seinem Apartment in Manhattan entdeckt, nachdem zuvor eine Frau die Beamten angerufen und gebeten hatte, nach ihm zu sehen, berichtete die "New York Times".



Kokain und Heroin in der Wohnung gefunden

Über die Todesursache gab es keine Angaben, jedoch habe die Polizei Kokain und Heroin in der Wohnung entdeckt. Kroll hatte vor knapp zehn Jahren als Manager bei Yahoo gearbeitet, ehe sein Video-Portal Vine von Twitter gekauft wurde.



Zahlreiche Kollegen und ehemalige Weggefährten nahmen in den Sozialen Netzwerken Abschied von Kroll.

So schrieb sein Vine- und HQ-Trivia-Partner Rus Yusupov: "Ich werde ihn für immer für seine gute Seele und sein großes Herz in Erinnerung behalten. Er hat die Welt und das Internet zu einem besseren Ort gemacht. Ruhe in Frieden, Bruder."

"Unsere Gedanken sind während dieser unglaublich schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und Nahestehenden", hieß es auf dem Twitter-Account von HQ Trivia.

Die britische Journalistin und Moderatorin Sharon Carpenter postete ein erst kürzlich aufgenommenes Foto von sich mit Kroll sowie den gemeinsamen HQ-Trivia Kollegen Scott Rogowsky⁩ und Rus Yusupov. Dazu schrieb sie: "Danke für deine weltverändernden Erfindungen, Colin Kroll." Ein genialer Verstand sei zu früh gegangen, so Carpenter.