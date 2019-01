London. Eine Mischung aus Gollum und Theresa May: Andy Serkis zeigt erneut seine Parodie-Fähigkeiten. Dieses Mal sing er sogar.

Der als Gollum-Figur aus den "Herr der Ringe"-Filmen bekannte Schauspieler Andy Serkis (54) hat bereits im Vorfeld der kürzlichen Brexit-Abstimmung in einem Video die Pläne der britischen Premierministerin Theresa May auf die Schippe genommen. In dem Clip hält Serkis im blauen Kostüm mit grauer Perücke als Premierministerin einen inneren Dialog in krächzender Gollum-Stimme zwischen seinem guten und seinem bösen Ich. "Wir übernehmen wieder die Kontrolle!", sagt Gollum-May mit gierigem Blick. "Es schadet den Menschen, macht sie ärmer", argumentiert die andere Seite. "Aber ich habe es gefunden und verhandelt. Wir wollen es! Wir müssen es tun!", sagt wiederum die Gollum-May.

Millionen Aufrufe

Der Clip endet mit einer Forderung nach einer Neuabstimmung durch die Bevölkerung. Das Video stammt von einer Firma, die zuvor Filme für die oppositionelle Labour-Partei gedreht hatte. Bei Youtube und Facebook ist das Video seit Sonntagnachmittag insgesamt knapp zwei Millionen Mal aufgerufen worden.



Es ist nicht das erste Mal, dass Serkis in Gollum-Manier die Politik parodiert. Im Juli 2017 hatte der Schauspieler mit seiner Gollum-Stimme in der US-amerikanischen "Late Show" von Moderator Stephen Colbert Tweets von US-Präsident Donald Trump vorgelesen.



Neuer Clip von Serkis als Gollum-May

Kurz nach der Abstimmung zum Brexit-Deal schlüpft Serkis wieder in seine Rolle als eine Mischung aus Gollum und May. Dieses Mal wird es sogar musikalisch. Der Queen-Klassiker "Bohemian Rhapsody" dient Serkis für seine Abrechnung mit dem aktuellen Geschehen in Großbritannien. Neben May werden auch andere politiker wie Jacob Rees-Mogg, Boris Johnson, Michael Glove, Jeremy Corbyn veräppelt. Sehen Sie selbst: