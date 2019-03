Hamburg. Was dem Ostdeutschen sein Ampelmännchen, ist dem Däne sein Wikinger. Die Nordmänner sollen in Aarhus bald den Verkehr regeln. Es ist nicht die einzige kuriose Ampelmännchen-Variante.

Beim roten Wikinger musst du stehen, beim grünen darfst du gehen: Im dänischen Aarhus ist die Idee aufgekommen, die Ampelmännchen in bestimmten Stadtteilen gegen Illustrationen der historischen Vorfahren auszutauschen. Der für Technik und Umwelt zuständige Stadtrat Bünyamin Simsek erklärte auf der Webseite der Stadt, mit den Wikinger-Ampelzeichen solle auf die Bedeutung von Aarhus während der Wikingerzeit aufmerksam gemacht werden. Viele Straßen im Zentrum lägen noch am selben Ort wie im 10. Jahrhundert, was einmalig für eine dänische Stadt sei. An diesen historischen Orten sollen auch die Wikingermännchen installiert werden.

In Hessen rockt Elvis als Ampelmännchen

In Friedberg ist man bis heute stolz darauf, dass der "King of Rock'n Roll", Elvis Presley, zwei Jahre lang in der mittelhessischen Stadt als Soldat stationiert war. Von Oktober 1958 bis März 1960 leistete er dort seinen Dienst und lebte im benachbarten Bad Nauheim.

Zu Ehren des Rockmusikers zeigen gleich drei Fußgängerampeln der Stadt den Umriss von Elvis Presley. Passenderweise sind die Signalanlagen rund um den Elvis-Presley-Platz der Stadt zu finden.



Das rote Licht zeigt den 1977 gestorbenen Sänger stehend am Mikro. Das grüne Signal präsentiert den Fußgängern einen Elvis beim berühmten Hüftschwung. Wie die "Wetterauer Zeitung" am Mittwoch berichtete, musste die Polizei dem Vorhaben zustimmen. Die Entwürfe habe ein Grafiker gestaltet.

Kuriose Ampelmännchen in aller Welt

Ostdeutsche Ampelmännchen sind längst Kult. Ein Blick auf die Ampeln dieser Welt zeigt jedoch: Viele Länder sind bei der Ampelmännchen-Gestaltung kreativ.