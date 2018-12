Osnabrück. Die erste Strophe bekannter Weihnachtslieder können viele Menschen noch lauthals mitsingen. Ab der zweiten Strophe wird mitunter der Liedtext durch ein Gesumme ersetzt. Können Sie die zweiten Strophen dieser acht bekannten Weihnachtslieder richtig vervollständigen?

Die drei Punkte in den folgenden Texten geben jeweils an, an welcher Stelle Sie die zweiten Strophen der Lieder ergänzen müssen. Jeweils drei Möglichkeiten bieten wir als Antworten an, aber nur eine ist richtig. Wie viele Liedtexte können Sie richtig vervollständigen?