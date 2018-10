Hamburg. Die Werbung ist voll von Produkten, die speziell für Frauen oder Männer sein sollen. Dabei unterscheidet sich oft nicht viel mehr als das Design. Gendermarketing ist das Zauberwort.

Früher gab es Ü-Eier für Kinder und Fruchtsaft für Menschen – alles unabhängig vom Geschlecht. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn mittlerweile gibt es Ü-Eier in blau und in rosa, jeweils extra für Jungs und für Mädchen. Und selbst Fruchtsaft gibt es nunmehr speziell für Frauen und für Männer.

Ganz neu auf dem Markt sind Fruchtsäfte von der Firma Amecke, die "Für Sie" und "Für Ihn" heißen. Die Säfte stammen aus der Produktreihe "Plus". Die Reihe heißt so, weil den Säften zusätzliche Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt werden. So aufgereiht wie auf dem Foto lassen sie sogar anmuten, dass Eisen das dritte Geschlecht ist. Zumindest in der anschließenden Diskussion auf Twitter amüsieren sich die Nutzer darüber.



Das eigentliche Problem ist, dass die Firma mit dem Saft nach Geschlecht Stereotype bedient. Nun sind in dem Fall angeblich sogar verschiedene Vitamine zugesetzt. Doch die bisherige Bezeichnung "+Folsäure" hätte eigentlich auch weiterhin für den Fruchtsaft "für Frauen" gereicht. Und spinnen wir das Ganze doch einmal etwas weiter: Was passiert eigentlich, wenn Frauen den für Männer produzierten Fruchtsaft trinken?



Die Vermarktung läuft nach einem Schema ab

Beinahe jedes Produkt – ob Pausenbrot, Marzipan, Spülmittel oder Toilettenpapier (ja, wirklich) – gibt es heutzutage für eines der beiden stereotypen Geschlechter. Die Vermarktung läuft dann meistens so: Sachen für Jungs sind blau oder dunkel, Sachen für Mädchen rosa und hell. Jungs sind Piraten, Sieger, Rennfahrer oder Superhelden, Mädchen meistens Prinzessinnen. Ist man erstmal erwachsen, kann Frau sich dann die Bratwurst mit weniger Fett und extra Gemüse – Frauen sind ja eh immer auf Diät – kaufen und Mann die Männerwurst, natürlich extra deftig.

Ein häufiger Vorwurf von Kritikern: Diese Art von Werbung fördert nicht nur Geschlechterklischees. Sie degradiert Mädchen auch zu passiven Menschen, die dem Ideal nach niedliche Prinzessinnen sein müssen. Und Jungs zu aktiven Menschen, die Superhelden oder Piraten sind. Demnach spricht sie Mädchen die mutige, draufgängerische Seite ab und Jungs die weiche und sensible.

Auswirkungen von Werbung

Das Problem ist kein deutsches. Auch auf internationaler Ebene gibt es immer mehr Gendermarketing. Der britische Werberat, die Advertising Standards Authority, hat 2017 eine Studie zu den Auswirkungen von Gendermarketing in Auftrag gegeben. Das eindeutige Ergebnis: Laut der Studie bewirken Geschlechtsrollen-Stereotype in Marketing und Werbung, dass Kinder sich weniger zutrauen. Demnach scheuen Mädchen sich, auf den Tisch zu hauen und Jungen, ihre Gefühle zu zeigen. Daraufhin kündigte die ASA für 2018 neue Standards an, mit denen stereotype und sexistische Werbung verhindert werden soll.

Andere Produkte für Frauen und Männer



Anzeige Anzeige

Es gibt etliche Produkte, bei denen man es für kaum möglich gehalten hat, sie geschlechtsspezifisch zu vermarkten. Aber Marketingexperten sind scheinbar ziemlich kreativ. Und so bewerben sie sogar eingelegte Gurken:

Bei Aldi Nord gibt es seit einiger Zeit Pausenbrot für Rennfahrer oder Prinzessinnen zu kaufen - der Inhalt ist dabei identisch.



Marzipan nur für Männer: Das macht die Firma Niederegger neuerdings möglich. Scheinbar sind Whisky, Zartbitterschokolade oder "Salted Cashews" nichts für den zarten Frauengeschmack.

Und damit nicht genug. Auch vor Toilettenpapier machen die Unternehmen keinen Halt. Diese Variante "Lady" ist speziell für die Frau. Es ist ganz normales Toilettenpapier, in lila Design verpackt.







Wo wir schon mal im Badezimmer sind, es gibt sogar WC-Steine für beide Geschlechter: Toilet Queen für die Frau, Porzellan Prinz für den Mann.



Und auch Badezusätze gibt es für Mädchen und Jungs. Beide sollen die Kinderhaut mit Jojoba-Öl und Aloe-Vera pflegen. Der Unterschied: Mädchen sind auch hier Prinzessinnen, für Jungs gibt es ein "Sieger-Bad".



Frauen zahlen mehr



Dass Frauen mit geschlechtsstereotyper Werbung zum passiven Teil einer Gesellschaft degradiert werden, ist das eine Problem. Dass sie oft für dieselben Produkte mit gleichem Inhalt sogar mehr zahlen müssen, das andere. Dieses Phänomen wird als Gender Pricing oder auch Pink Tax bezeichnet. Frauen sollten daher beim Kauf von Drogerieartikeln wie Deo, Rasierklingen oder Parfüms besser genau hinschauen, empfiehlt die Verbraucherzentrale Hamburg. Denn Hersteller und Händler langen bei mutmaßlich „weiblichen“ Produkten kräftig zu. Sie kosten fast immer mehr als die Versionen für Männer. Die Preise unterscheiden sich, obwohl die Produkte meist baugleich sind. Lediglich die Farbgebung ist anders. Das hat Ende 2017 eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes belegt.