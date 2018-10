Berlin. Als Keyboarder der Brachialrockband Rammstein scheut Christian „Flake“ Lorenz keine Konfrontation. Selbst Attacken mit dem Flammenwerfer durch Rammstein-Sänger Till Lindemann während der berüchtigten Live-Shows machen ihm keine Angst. Im ausführlichen Interview erzählt Flake von seinen Erlebnissen mit Rammstein, von seinen Spaziergängen in aller Welt und von den Anfängen seiner Karriere als Punk in Ost-Berlin.

Wer sich mit dem Keyboarder der Rockband Rammstein zum Interview verabredet, sollte die Daumen für gutes Wetter drücken. Denn Christian Lorenz, besser bekannt als Flake, geht gern spazieren. Kein Wunder, dass er bei den Auftritten der Band ein Laufband vor seinem Keyboard hat, sodass er zeitgleich gehen und spielen kann. Das und noch vieles mehr verrät der Musiker in seinem Buch „Heute hat die Welt Geburtstag“, das den Leser mitnimmt auf eine Konzertreise mit Rammstein. Wir treffen Flake also bei bestem Spätsommerwetter in einem Park, versteckt hinter einem schmiedeeisernen Tor irgendwo im Prenzlauer Berg in Berlin. Oben in den hohen Bäumen lärmen Krähen, unten huschen Eichhörnchen zwischen alten Grabsteinen hindurch.

Eigentlich würde ich Sie jetzt mit Christian Lorenz ansprechen, aber überall werden Sie Flake genannt. Kommt der Spitzname wirklich von der TV-Serie „Wickie und die starken Männer“?

Ja, genau. Den Namen habe ich schon ewig, niemand nennt mich mehr Christian.

Ok, also Flake. Wo sind wir hier?

Das ist ein alter Friedhof, die Kirche hat das Grundstück verkauft.

Laufen wir hier über Gräber?

Ja.

Ist ja ein Wunder, dass das Grundstück noch nicht bebaut ist, so mitten in Berlin.

Versucht haben sie es. Aber es gab dann gleich Ärger, eine Bürgerinitiative, all das.

Sie kennen sich hier gut aus.

Ich bin hier groß geworden, in dem Haus da hinten. Ich kenne hier jede Ecke.

Würden Sie die Gegend hier Heimat nennen?

Ja klar.

Mit Rammstein sind Sie viel unterwegs. Wie kommen Sie von A nach B?

Wenn ich fahren kann, dann fahre ich selber, weil mir das großen Spaß macht. Ich bin Auto-Fan. Das Auto ist für mich einer der wenigen Orte, wo ich in Ruhe Musik hören kann.

Hören Sie dann richtig Alben durch, von vorne bis hinten, wie früher?

Ja. Das schaffe ich aber auch nur beim Autofahren.

Was hört denn der Rammstein-Keyboarder für Musik?

Ich bin White Stripes-Fan, was Jack White macht, berührt mich. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist vor allem die Stimme, die finde ich fast noch besser als das Gitarrenspiel. Ich mag die Einfachheit der Musik, dass er es schafft, mit wenig Instrument viel zu erreichen. Das ist für mich ganz große Kunst.

Haben Sie ihn mal kennengelernt?

Nein, werde ich wohl auch nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. Ich habe öfter die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die musikalisch richtig gut sind, charakterlich oft Schwierigkeiten haben, die sie dann durch ihr Können wieder ausgleichen. Scheint eine Schwierigkeit bei berühmten Bands generell zu sein. Wenn sie einen Genie-ähnlichen Mitspieler haben, ist das für das Bandgefüge extrem schwer.

Au weia, bei Rammstein sind Sie zu sechst. Das ist schwierig, oder?

Nein, je mehr, je besser. Sechs ist eine unheimlich stabile Zahl. Man kann dieses Dreieck aufbauen, drei unten, zwei in der Mitte, einer oben. Oder man kann zwei gleiche Hälften machen oder drei Zweierpäckchen.

Ihr neuestes Buch über Rammstein endet so, als ob es noch weitere Bücher aus der Reihe geben könnte. Kommt da noch was?

Ich würde gern noch ein Buch schreiben. Das erste war ja eher ein Booklet. Das zweite war schon schwieriger. Das ist wie mit Platten. Bei der ersten ist immer alles da, da sagt man sich: Das fass ich jetzt zusammen. Bei der zweiten fängt man dann von null an.

Für wen schreiben Sie?

Ich denke nicht für die Leser, zumal das Buch ja auch sehr unterschiedliche Menschen lesen können. Ich schreibe eigentlich für das Buch selber. Es ist kein Buch für Rammstein-Fans.

Nicht?

Nein. Fan sein heißt ja, dass man fanatisch ist, das ist ja die Abkürzung. Und wer etwas fanatisch gut findet, sieht die Sache nicht mit klarem Blick. Er ist ja Fan und findet alles gut. Der braucht kein Buch, ihm muss man nichts erklären. Und er braucht kein Fachwissen, um etwas gut finden zu können.

Das Buch ist überraschend schonungslos und offen, als Leser erfährt man vieles, auch Intimes, das hinter den Kulissen passiert. Beim Lesen dachte ich: Wenn ich in der Band spielen würde, wäre ich aber sauer. Waren Ihre Bandkollegen sauer?

Ja, die waren sauer. Es ist aber immer jemand von uns sauer, wenn ein anderer aus der Band mal etwas alleine macht.

Warum? Weil sich die Aufmerksamkeit plötzlich auf einen konzentriert und nicht auf alle sechs?

Ja, ich glaube, das ist Eifersucht. Mir geht das nicht anders, dazu stehe ich auch. Wenn einer von den anderen eine Solo-Platte macht, finde ich die erstmal blöde, ohne mich ernsthaft damit zu beschäftigen. Einfach nur aufgrund des Faktes, dass er sie alleine gemacht hat. Deswegen verstehe ich jeden, der wegen des Buches auf mich sauer ist. Aber wenn ich Angst vor Konfrontation hätte, würde ich nicht bei Rammstein spielen.

Ängste sind dennoch ein Thema bei Ihnen. Im Buch spielt Ihre Flugangst eine Rolle, eine Zeitlang haben Sie immer ein Teil eines abgestürzten Flugzeuges mitgenommen, weil es statistisch nahezu unmöglich ist, dass Teile eines Flugzeuges zweimal abstürzen. Das gab in der Sicherheitskontrolle bestimmt interessante Szenen…

Das war totaler Stress, weil ich das immer erklären musste, und dann noch in allen Sprachen. Die fragten jedes Mal, was das denn im Handgepäck zu suchen hat. Aber das ist lange her. Die Flugangst ist weg.

Wie kam das?

Ich denke, die Angst hatte auch viel damit zu tun, dass ich damals noch Alkohol getrunken habe. Dadurch baut sich die Angst nie ab, sie wird nur kurzzeitig eingedämmt, wächst aber innerlich immer stärker. Irgendwann sind wir so oft geflogen, dass ich bei jeder Turbulenz sagen konnte: Ach, das habe ich schon viel schlimmer erlebt.

Wie sind die Bandkollegen mit Ihrer Angst umgegangen?

Die sind sehr verständnisvoll.

Mit Rammstein haben Sie schon überall auf der Welt gespielt. Verliert man den Überblick, in welcher Stadt man gerade ist?

Eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn ich Städte wiedererkenne, wenn ich dann loslaufe zu meinen Spaziergängen und weiß, wohin, weil ich da schon einmal war. Ich habe einen guten Orientierungssinn. Den muss ich haben, sonst verpasse ich meine Auftritte.

Sind Sie schon einmal verloren gegangen?

Ja, in Osaka. Da war es wirklich hoffnungslos. Nach einem großen Erdbeben haben sie die Stadt ganz flach wieder aufgebaut, ohne Wolkenkratzer. Da gab es für mich keine Orientierungspunkte. Es gab auch keine Straßenschilder oder Hausnummern oder so was.

Und dann?

Ich habe in meiner Not ein Taxi gestoppt und dem Taxifahrer meinen Hotelschlüssel gezeigt. Aber er konnte die arabischen Buchstaben nicht lesen. Da stand „Hotel Nikko“ oder so etwas drauf, und er wusste nicht, was das heißt. Als ich es vorgelesen habe, hat er mich auch nicht verstanden. Wahrscheinlich war meine Aussprache total falsch. Wir sind dann so lange herumgefahren, bis ich doch ein Haus wiedererkannt habe und wusste, dass wir in der Nähe vom Hotel sind.

Wie wäre es, wenn Sie mal einen Bildband veröffentlichen? „Spazierengehen in Städten der Welt“ oder so.

Ja, das wäre schön. Das sind aber genau die Bücher, die keine Sau interessieren. Ich habe auch mal welche gekauft, Wanderbücher, Reisegeschichten, so was. Aber irgendwann sind die einfach langweilig. Spazierengehen ist absolut etwas, das man selber tun muss und nicht lesen kann. Wie ein Buch über Sex. Das liest man sich vielleicht durch, aber es ist was anderes, wenn man es selber macht.

Es ist schön, dass wir uns heute hier treffen können. Müssten Sie nicht eigentlich im Studio sein? Sie und Ihre Rammstein-Kollegen arbeiten doch gerade an einer neuen Platte.

Wir sind im Studio. Aber heute sind ein paar von uns nach Minsk gefahren, um die Chöre und klassische Musiker für das neue Album aufzunehmen.

Und da müssen Sie nicht dabei sein?

Es müssen nicht immer alle überall dabei sein. Wenn da sechs Mann hocken, ist das kontraproduktiv.

Wie einigen Sie sich in der Band?

Wir haben eine sehr gute Streitkultur entwickelt. Das ist sicher auch einer der Gründe, weshalb es die Band überhaupt noch gibt.

Rammstein existiert seit 1994, in der immer gleichen Besetzung, so etwas ist selten in der Musikwelt. Das ist wie verheiratet sein mit fünf Menschen, oder?

Exakt. Ich war mit meiner Frau wesentlich kürzer zusammen als mit meinen Bandkollegen, selbst wenn ich Tag und Nacht zusammenrechne. Ich habe in meinem ganzen Leben mit keinem Menschen mehr Zeit verbracht als mit Paul, dem Gitarristen. Wir spielen seit 1983 in Bands zusammen.

Paul Landers. Der war schon zu DDR-Zeiten mit Ihnen bei der Punkband Feeling B, stimmt’s?

Ja, von Anfang an.

Heute werden Rammstein-Platten im Feuilleton besprochen. Wie ist es, nicht mehr Punk zu sein? Haben Sie den Punk verraten?

Wenn man alt wird und sich überhaupt nicht bewegt, ist das eher tragisch. Ich bin froh, dass ich dazulerne und mich entwickele. Ich spiele auch nicht mehr im Buddelkasten mit meinem Bagger, obwohl ich das als Kind absolut geil fand. Es gab nichts Schöneres. Da dachte ich auch, ich mach das jetzt mein Leben lang. Heute interessiere ich mich für andere Sachen. Ich kann aber jeden Jugendlichen verstehen, der das blöde findet.

Wieso blöde?

Der denkt, ein Musiker muss im Proberaum stehen, nach Bier stinken, und Sachen machen, die Rockstars vermeintlich so machen.

In Ihrem Buch steht, dass man vor allem Disziplin braucht, um als Musiker zu bestehen. Nach Rockstar-Klischee klingt das nicht.

Die Realität ist oft banal. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn man als Musikfan so etwas erfährt. Vielleicht sollte man lieber bei seinen Vorstellungen bleiben, die man über seine Lieblingsmusiker hat.

Als Sie jung waren, fanden Sie Mick Jagger und seine Rolling Stones toll. Was haben Sie denn gedacht, was die so machen den ganzen Tag?

Für mich waren das keine Menschen.

Was denn sonst, Götter?

Ja, vielleicht. Diese großen Musiker, Mick Jagger oder auch Michael Jackson. Dass die so was Profanes machen wie zum Zahnarzt zu gehen und vielleicht sogar Angst davor haben, war für mich unvorstellbar.

Und, haben Sie Angst vorm Zahnarzt?

(lacht) Ist schon besser geworden. Das war auch so ein Punkt bei meiner Flugangst. Vor jedem Flug hatte ich wochenlang schon Angstzustände. Dann habe ich mir zu Bewusstsein geführt, dass die Stones ja auch fliegen müssen. Dass der coole Mick Jagger jeden zweiten Tag im Flugzeug sitzt, der ist ja auch nur Musiker. Da hab ich mir gesagt: Na, wenn der das kann…

Die Stones sind deutlich älter als Sie und Ihre Bandkollegen. Meinen Sie, dass Sie auch in 20 Jahren noch mit Rammstein auf der Bühne stehen?

Ich kann die Stones verstehen. Die tun etwas, das ihnen Spaß macht und das sie gut können. Es gibt keinen Grund für sie, jetzt aufzuhören. Aber es gibt auch Bands, wo es irgendwann unglaubwürdig wird. Eine Band ist für mich nur so lange gut, solange sie authentisch ist. Da geht es nicht einmal darum, ob die Musiker überhaupt spielen können. Die Stones waren am Anfang Autodidakten, die sich alles selbst beigebracht hatten. Das interessiert aber keine Sau. Hauptsache, es ist authentisch, dann finden es die Leute auch gut. Solange das so ist und solange man das auch selber fühlt, kann man das machen, bis man 100 ist.

Viele verpassen den Punkt, an dem sie aufhören sollten.

Leider ja. Das ist die große Kunst, zu merken, wann der richtige Zeitpunkt zum Aufhören gekommen ist. Aber da vertraue ich auf uns. Wir sind bei Rammstein genug Leute, und wir sind ziemlich kritisch. Manchmal gucken wir uns Live-Auftritte von uns an, das ist sehr aufschlussreich.

Ist das schlimm, wenn man sich da so sieht?

Ja, schrecklich. Aber das finde ich von Kindheit an schlimm. Ich bin früher schon gestorben, wenn ich nur meine Stimme gehört habe. Sich im Film sehen, ist noch schlimmer, das ist peinlich hoch drei. Manche von uns können das gar nicht, die gehen dann raus und gucken es sich später alleine an.

Weil ihnen das vor den anderen peinlich ist?

Genau. Das wirkt auch gut als Therapie. Als ich noch getrunken habe, hat meine Band mir mal einen Videomitschnitt von einem Konzert gezeigt. Das musste ich mir dann im Beisein von allen anschauen – wirkte wie bei Clockwork Orange. Das war so unfassbar peinlich, dass es auch genützt hat.

Wirkt Alkohol gegen Lampenfieber?

Es ist wie bei der Flugangst: Es hilft im ersten Moment, aber eigentlich macht es alles nur schlimmer.

Passieren nach so vielen Jahren auf der Bühne noch Fehler? Bei den vielen Feuer- und Spezialeffekten, für die Rammstein-Shows berühmt sind, können Fehler ja durchaus gefährlich werden.

Man hat eine Professionalität, das ist klar. Trotzdem passieren Fehler. Ich verspiele mich manchmal, ich stehe auch mal an der falschen Stelle, ich hab auch schon ein falsches Lied angefangen, weil ich die Reihenfolge verwechselt habe. So was passiert, auch den anderen. Das ist dann immer lustig. Manchmal versingt Till sich, da müssen wir sehr lachen. Das merkt aber außer uns fast niemand.

Haben die anderen jetzt immer Angst, wenn sie Sie mit Zettel und Stift sehen, dass Sie schon wieder was aufschreiben fürs nächste Buch?

Ich schreib ja nie was auf, ich bin extrem faul. Das Buch habe ich von vorne bis hinten durchgeschrieben, ohne Notizen. Im Flugzeug, im Hotelzimmer, manchmal frühmorgens. Ich habe Kinder, ich muss ja früh aufstehen. Das Schwerste war, die Idee zu haben, was im Buch drinstehen soll.

Wie kamen Sie darauf?

Das Thema Rammstein war klar, aber mehr wusste ich zunächst nicht. Ich habe ein paarmal angefangen und ein paar Sätze geschrieben, aber das wurde nichts. Dann habe ich irgendwann daran gedacht, wie es ist, wenn ich in diesem Raum sitze und nachdenke und mich umziehe für das Konzert. Ab da war das Buch im Prinzip fertig, ich musste es nur noch aufschreiben. Das hat sechs Monate gedauert, weil ich nie Zeit zum Schreiben hatte. Ich bin ja Musiker, kein Schriftsteller, der sich morgens in aller Ruhe seinen Tee kocht und dann den ganzen Tag schreiben kann.

Sie geben nicht oft Interviews. Warum? Geben Sie nicht gern etwas von sich preis? Mögen Sie die Medien nicht?

Ich finde, wenn man Sachen, die man tut, erklären muss, dann hat man etwas falsch gemacht. Ich war als Kind Stones-Fan, aber ich habe nie ein Interview von denen gelesen. Erstens, weil ich kein Englisch konnte, zweitens, weil es im Osten keine Stones-Interviews gab. Mir hat aber nichts gefehlt, ich habe die Musik gehabt, das hat gereicht.

Wie kamen Sie im Osten an die Musik?

Ich hatte das große Glück, in Berlin aufzuwachsen, da gab es coole Radiosender. Und meinen großen Bruder, der ist drei Jahre älter und hatte Freunde mit guten Platten.

Hätten Sie gedacht, selbst mal Rockstar zu werden?

Ich wollte schon als Kind Musiker werden. Die Musik, die ich gehört habe, die mich so begeistert hat… Ich wollte unbedingt wissen, wie das geht, wie die das hinkriegen, dass es so harmonisch klingt.

Und wie fanden Sie dann die Musik von Rammstein, als Sie sie zum ersten Mal gehört haben?

Ich kannte die Leute ja schon. Ich finde die Lieder, die wir machen, total gut, damals und heute auch. Die Lieder von uns sind sehr komplex. Und extrem geil.

Wie erklären Sie sich den Erfolg von Rammstein?

Ich habe eine gewagte Theorie: Ich glaube, wir sind so erfolgreich, weil es uns noch gibt. Wenn es die Bands, die mit uns angefangen haben, noch gäbe, wären die auch annähernd so erfolgreich. Es ist eine Frage des Durchhaltens. Außerdem sollte man nicht erfolgreich sein wollen.

Nicht?

Nein. Ich weiß, das ist das Gegenteil von dem, was Motivationstrainer sagen. Aber wenn man erfolgreich werden will, klappt es meistens nicht. Das ist genauso, als wenn einer sich hinsetzt und sagt: Ich denke jetzt über den Sinn des Lebens nach. Das ist der falsche Weg. Erfolg ist nicht das Ziel, sondern ein Nebenprodukt vom Musikmachen. Wenn man zu verbissen ist, lässt man vielleicht genau die Sachen weg, mit denen man eigentlich Erfolg haben könnte. Und wenn man beim Musikmachen darüber nachdenkt, was dem Fan wohl gefällt, wird die Musik in dem Moment belanglos. Nur, wenn man Musik macht, die man selber gut findet und von der man überzeugt ist, findet der Fan das auch gut. Der merkt es übrigens auch, wenn es anders ist. Er ist ja nicht dumm.

Lesen Sie sich Rezensionen von Ihren Platten oder Büchern durch?

Nur in einem schwachen Moment. Meistens ärgere ich mich dann. Das Internet ist irgendwie ein böses Medium. Die Möglichkeit da zu kommentieren lockt aus den Menschen etwas ganz Hässliches heraus, etwas, das sie sich nie im Gespräch zu sagen trauen würden, weil es nicht anständig ist. Wenn man das liest, denkt man, die ganze Welt findet einen scheiße. Aber man muss sich überlegen, was das für Menschen sind, die alleine nachts vor ihrem Computer sitzen und all ihren Hass ins Netz schreiben.

Wie fanden es Ihre Eltern, dass Sie Musiker werden wollten? Sie haben ja eine Lehre als Werkzeugmacher gemacht.

Die Lehre war der Wunsch meines Vaters, der ist Konstrukteur. Ursprünglich wollte ich Abitur machen und studieren und Arzt werden. Das durfte ich nicht, weil ich so dumm war, schon in der Schule groß zu verkünden, dass ich nie zur Armee gehen werde. Ich war Punk, ich dachte, das wäre cool. Es hatte aber nur zur Folge, dass ich kein Abitur machen durfte. Wer in der DDR so etwas sagte, war sofort raus. Werkzeugmacher war aber auch nicht das Richtige, obwohl mir das total Spaß gemacht hat. Nicht die Lehre, sondern die Leute, die waren unheimlich nett.

Sie haben sich ja erfolgreich vor der Armee gedrückt.

Das war mein Hauptanliegen. Ich hatte so eine Angst vor der Armee im Osten, das kann man sich im Nachhinein kaum vorstellen. Mein Bruder war vor mir da, und mir war klar, dass das für einen Typen wie mich absolut schlimm werden würde. Die hatten diese Disziplinierung untereinander, das war extrem fies. Die, die frisch reinkommen, werden so gequält von den Großen, dass die dann später ihren ganzen Hass wieder auf den nächsten Kleinen abgeladen haben. Manchmal sind welche bei den Schikanen gestorben, andere hat das in den Selbstmord getrieben. Dahin wollte ich auf keinen Fall.

War Ihnen klar, dass Sie in der DDR als Amateurmusiker unter Stasi-Beobachtung stehen?

Ja, das war uns allen klar. Aber es hat uns nicht gestört.

Warum nicht?

Es war ja nicht zu ändern. Ich höre immer von Westlern, wie schlimm das mit der Stasi war. Aber mich selber hat das im Alltag nicht beeinflusst.

Aber man denkt doch ständig: Ich muss mich jetzt auf eine bestimmte Art verhalten, sonst bekomme ich Stress.

In der DDR musste man sich generell so verhalten, dass man keinen Stress kriegt. Das ist schwer zu beschreiben. Wenn man offiziell irgendwo ist, sagt man halt nichts. Das macht man ja jetzt auch nicht.

Rammstein wäre in der DDR unmöglich gewesen.

Rammstein ist vor allem eine Zeitentwicklung. Zu DDR-Zeiten war Feeling B schon das Optimalste, was man gegen das System stellen konnte. Durch unseren Dilettantismus und unsere offene Lustigkeit waren wir nicht angreifbar. Wir haben nie über „Bullenschweine“ oder so etwas gesungen wie die Westpunks. Man hielt uns nicht für gefährlich, weil wir auch nicht gefährlich waren. Aber wir haben gezeigt, dass es noch einen anderen Weg gibt als die pure Konfrontation. Das war ein guter Weg.

Wie war das nach der Wende, als die Ostpunks auf die Westpunks trafen. Hat man sich verstanden?

Nein. Die Westbands waren für uns Warmduscher und viel zu weich. Die kamen in ihren VW-Bussen an und wollten Backstage-Räume und all das. Wir haben uns totgelacht über die. Das waren für uns absolute Spießer, die konnte man als Punks nicht ernst nehmen, und zwar allesamt. Die hatten aber andere Probleme als wir, zum Beispiel die ökonomische Not, dass sie Jobs machen mussten, um zu überleben als Musiker. Das war bei uns nicht so. Wir hatten völlig verschiedene Ansätze.

Und heute?

Heute gibt es das Problem nicht mehr. Es ist egal, ob eine Band aus Erfurt oder aus Göttingen kommt. Wir haben aber auch damals schon gemerkt, dass im Westen nicht alles Gold ist, was glänzt. Es gab zwar 28 Sorten Joghurt, aber geschmeckt hat er nicht. Aber Amerika fand ich auch eine Zeitlang blöde, bis ich auch da viel herumgelaufen bin und gelernt habe. Irgendwann kommt man zu dem Schluss, dass die Leute überall einfach nur leben wollen. Die sind ja nicht böse, nur weil sie im Westen oder in Amerika leben. Aber ich brauchte eine Weile, um das zu verstehen.

Wie war das denn jetzt, als Sie nach der Lehre gesagt haben: Werkzeugmacher ist nichts, aber Musiker ist toll.

Musiker ist man einfach, das ist für mich kein Beruf. Dass ich jetzt damit Geld verdiene, ist ein glücklicher Umstand, aber geplant war das nicht. Meine Eltern waren froh, dass ich die Lehre gemacht habe. Wenn sie nicht insistiert hätten, hätte ich die Lehre nie angefangen. Ich hatte ja keine Zukunftsangst.

Warum nicht?

Das muss nicht an der DDR gelegen haben, sondern daran, dass ich so jung war. Ich dachte, ich bin unsterblich. Ich dachte, ich werde immer etwas zu essen haben und mir wird es immer gut gehen. Das ist natürlich auch eine Lebenseinstellung. Wenn man so lebt, dass man Freunde hat und sich um die Familie kümmert, dann kümmern sie sich später auch mal um einen, wenn man alt ist. Deshalb erschreckt es mich so, wenn Leute im Alter arm und allein sind. Mir waren solche Ängste total fremd, die kannte ich nicht.

Mussten Sie denn nicht auch Geld verdienen?

Erst habe ich bei meinen Eltern gelebt, später habe ich 25 Mark Miete bezahlt. Ich hatte immer Freunde, ich hatte immer zu essen, für mich hätte es ewig so weitergehen können. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich nun Geld kriege oder nicht für das, was ich mache.

Haben Sie diese Gewissheit, dass es immer irgendwie weiter geht, auch Ihren Kindern beigebracht?

Ich hoffe. Ich arbeite jedenfalls daran, dass die mich später mal pflegen.

Noch mal zurück zu Ihren Ängsten. Ganz ehrlich: Wenn ich auf einer Bühne vor einem muskelbepackten Typen wie Ihrem Sänger Till Lindemann stehen würde, der mich mit dem Flammenwerfer attackieren will, wäre das für mich ein Grund, Angst zu bekommen und abzuhauen.

Angst hat man eigentlich nur vor Sachen, die man nicht kennt. Ich hab zum Beispiel Angst vor Krankheiten. Vor konkreten Sachen braucht man keine Angst zu haben. Es ist ganz einfach: Till steht da, ich steh dort. Wenn ich keine Schmerzen haben will, stell ich mich woanders hin. In Situationen, wo ich in der Lage bin zu handeln, ist Angst unnötig. Dann hab ich auch keine. Mit dieser Situation auf der Bühne gehe ich täglich um, ich kenne das. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man sich verbrennt.

Haben Sie einen speziellen Bezug zu Feuer? Bei Rammstein kriegen Sie ja einiges ab.

Vor Rammstein hatte ich das gar nicht. Heute ist Feuer wie ein Katalysator. Wenn ich jetzt Feuer, diese Hitze spüre, dann hab ich das Gefühl: Jetzt geht es los, jetzt bin ich dabei, jetzt lebe ich. Das ist ein physisches Erlebnis, das durch nichts zu ersetzen ist und das ich auch nicht missen will. Es ist Feuer, es wird heiß, ich spüre und sehe es und bin an der Grenze zum Schmerzhaften. Und ich kann die Grenze, wenn ich will, auch verschieben. Das macht mir Spaß.

Rammstein-Shows sind wahnsinnig aufwendig. Auf Tour haben Sie einen eigenen Generator dabei, um nicht gleich die halbe Stadt ins Dunkel zu stürzen durch den enormen Stromverbrauch. Dessen Tank fasst allein 5000 Liter Diesel. Das ist eine ganz schöne Öko-Sauerei. Dazu das viele Fliegen. Haben Sie kein schlechtes Gewissen?

Doch, total. Mein ökologischer Fußabdruck bedeckt schon ganz Deutschland. Ich mache mir darüber auch Gedanken. Ich versuche abzuwägen, was wir für die Menschen Gutes tun und was wir für einen Schaden anrichten und eine Balance zu finden. Bis jetzt ist in meinen Augen das, was wir den Jugendlichen geben, schwerwiegender als das, was wir an der Natur kaputtmachen. Das ist der Preis.

Unheimlich viele Bands versuchen, Rammstein nachzumachen, genauso zu klingen, die Bühnenshow zu imitieren. Was ist das für ein Gefühl?

In erster Linie empfinde ich das als Kompliment. Ich verstehe sogar, dass es für Leute teilweise egal ist, ob wir das sind auf der Bühne oder eine andere Band. Für die ist das ziemlich ähnlich. Ich sehe da natürlich extreme Unterschiede. Aber für meine Oma waren Beatles und Stones ja auch dasselbe: Hottentottenmusik.

Hottentottenmusik, das haben anfangs über Rammstein auch viele gesagt. Das hat sich gewandelt. Wer heute zu einem Rammstein-Konzert geht, stellt fest, dass es ein Mehrgenerationen-Event geworden ist. Da sitzen die Fans der ersten Stunde, und sie haben ihre Kinder und Enkel und Decken und Picknickkörbe dabei.

Im Ausland sind wir noch nicht so lange bekannt wie hier, da kommen mehr junge Leute, aber noch nicht deren Kinder. In Deutschland ist es aber tatsächlich so. Es ist schon ein komisches Gefühl, zu einer Familienunterhaltung geworden zu sein. Da sieht man dann Vater, Mutter, Kind sitzen und denkt sich: Ich habe mal angefangen, weil ich die Welt aufrütteln und alle verschrecken wollte, und jetzt sitzt da so eine Familie und kaut Stulle.

Und hat es geklappt, haben Sie die Welt aufgerüttelt?

Ja, ich denke schon. Es gibt viele Jugendliche, die haben mit uns geschafft, erwachsen zu werden. Das hätte mit einer anderen Band vielleicht nicht so viel Spaß gemacht.

