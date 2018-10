Schwangerschaften von Teenagern sind in Südafrika ein verbreitetes Phänomen. Foto: dpa/Felix Heyder

Johannesburg. "Normalerweise sollte es in der Schule nicht so viele Schwangerschaften geben", heißt es aus dem Gesundheitsministerium: An einem Gymnasium im Nordosten Südafrikas sind 36 Schülerinnen schwanger.