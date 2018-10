Hamburg. Die "Hanfbar" in Braunschweig wurde mit einem Verkaufsverbot belegt. Ähnlichen Betrieben in ganz Deutschland droht das gleiche Schicksal. Ein Fall mit Signalwirkung?

In Kanada wurde am Mittwoch der Verkauf und Konsum von Cannabis legalisiert. In Deutschland ist der Verkauf von unverarbeiteten Hanfblüten mit einem THC-Gehalt von mehr als 0,2 Prozent an Verbraucher verboten und unter Strafe gestellt. Das mussten nun die Betreiber der "Hanfbar" in Braunschweig am eigenen Leibe erfahren, weil sie trotz der Beschlagnahmung ihrer Waren den Verkauf von Hanfblütentee nicht eingestellt haben. Ein Fall, der eine Signalwirkung auf den zukünftigen Umgang mit Hanfprodukten in ganz Deutschland haben könnte.

Lesen Sie: Marihuana-Legalisierung in Kanada ist "eine Kapitulation"

Was war passiert?

Seit Wochen sitzt "Hanfbar"-Gründer Marcel Kaine in Untersuchungshaft. Nun hat die Stadt Braunschweig am Dienstag auch noch ein Verkaufsverbot für den Gewerbetreibenden und seinen Geschäftspartner erlassen. Dabei sehen sich die beiden Gründer der "Hanfbar" nach wie vor im Recht. Das Gesetz, worauf sich Stadt und Staatsanwaltschaft berufen, sei zu schwammig formuliert und lasse zu viel Interpretationsspielraum, erklärt der Partner des Inhaftierten, Bardia Hatefi, in einem Video:

Auf Nachfrage unserer Redaktion räumt die Staatsanwaltschaft ein, dass eine irrtümliche Auffassung des Gesetzes durchaus denkbar ist. Demnach sei zwar der "gewerbliche Verkauf" von unverarbeiteten Hanfprodukten erlaubt. Allerdings nicht an Konsumenten, sondern lediglich zur Weiterverarbeitung an Betriebe, die es für die Produktion von Kosmetika, Nahrungsmitteln oder Sonstigem nutzen.



"Irrtum hätte vermieden werden können"

In der Vergangenheit seien bereits diverse Rechtssprechungen in dieser Sache erfolgt, sagt Hans Christian Wolters, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Dies sei auch der Grund für die Inhaftierung des Betreibers Marcel Kaine. Denn man darf zwar einem Verbotsirrtum erliegen, aber nicht, wenn dieser vermeidbar gewesen wäre.

In einem Rechtsspruch des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 25. Mai 2010, heißt es dazu: "Die Ausnahmebestimmung soll das Marktpotenzial des Rohstoffes Hanf und seine Verwendungsmöglichkeiten zur industriellen und möglicherweise energetischen Verwendung erschließen und nicht die Bevölkerung mit THC-schwachen Zubereitungen zu persönlichen Konsumzwecken versorgen."

Deshalb ist die Staatsanwaltschaft der Auffassung, dass "die beiden Betreiber der "Hanfbar" sich schlicht hätten besser informieren müssen. Dann hätte dieser Irrtum vermieden werden können", erklärt Wolters.

Anzeige Anzeige

Vorwurf der Ungleichbehandlung

Die Nachfrage für Hanfprodukte wie Hanfblütentee ist sehr groß. Die "Hanfbar" ist längst nicht der einzige Anbieter auf dem Markt. Das Internet ist voll von Angeboten – mehr als 40.000 Ergebnisse spuckt etwa Google aus, wenn man "Hanfblütentee" kaufen möchte. Ganz vorne dabei natürlich auch der Internet-Riese "Amazon". Aber selbst in Braunschweig lassen sich diverse andere Geschäfte finden, die identische Produkte anbieten. Razzien oder gar Verkaufsverbote hat es dort bislang aber nicht gegeben.



Deshalb werfen die Betreiber der "Hanfbar" der Staatsanwaltschaft sowie der Stadt Braunschweig Willkür bei der Durchsetzung des Gesetzes vor. Auch Pressesprecher Wolters streitet nicht ab, dass es aktuell so aussehe, als würde mit zweierlei Maß gemessen, fügt aber an: "Grundsätzlich ist der Vorwurf der Betreiber schon gerechtfertigt. Wir gehen davon aus, dass niemand mit derartigen Produkten handeln darf. Was die 'Hanfbar' angeht, gab es jedoch konkrete Hinweise an uns, die sich anschließend bestätigt haben. Andere Hinweise auf strafbare Handlungen in anderen Geschäften gab es nicht."

Lesen Sie: Freigabe von Cannabis: Die Zeit ist reif

Allerdings hat Bardia Hatefi, der Partner des Inhaftierten Marcel Kaine, kurz nachdem sein Partner abgeführt wurde, ein Video gemacht, das Braunschweiger Bürger zeigt. Sie erzählen, welche Geschäfte in der Stadt dieselben Produkte wie in der Hanfbar an Endverbraucher verkaufen – und zwar augenscheinlich ganz legal.

Tee Gschwender sieht sich im Recht

Wolters: "Wir müssen diese Hinweisen in Reformhäusern oder Teehäusern untersuchen und möglicherweise müssen wir dann auch dort intervenieren." Dazu verpflichtet ist die Staatsanwaltschaft durch das Legalitätsprinzip, das die "Pflicht der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung aller strafbaren Handlungen" besagt.



Das überregional agierende Teehaus "Tee Gschwendner" sieht jedoch keine Veranlassung, seine Hanfprodukte aus dem Sortiment zu nehmen, wie Nathalie Fischer, Unternehmenssprecherin, auf Nachfrage bestätigt: "Es handelt sich bei unserem Hanftee um ein zugelassenes Lebensmittel, das den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und weitgehend THC-frei ist. Unsere Laborergebnisse zeigen bei einer herkömmlichen Zubereitung des Tees mit sieben Gramm pro Liter und einer Ziehzeit von fünf Minuten, dass THC nicht nachweisbar ist. Aus unserer Sicht besteht daher keine Veranlassung, das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen."

Wann genau diese Untersuchung der Hinweise oder Durchsuchung der Geschäftsräume stattfinden solle, konnte die Staatsanwaltschaft allerdings nicht sagen. Ohnehin wird dies nur ein schwacher Trost für die Betreiber der "Hanfbar" sein – die Schließung des Ladens droht. Das primäre Ziel sei aktuell Kaine aus dem Gefängnis zu holen. Dafür wurde bereits eine Petition gestartet, die von mehr als 16.000 Menschen unterzeichnet wurde. Sogar die Fans von Eintracht Braunschweig haben sich beim letzten Heimspiel mit einem Spruchband solidarisiert.

Schwere Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft

Es darf allerdings bezweifelt werden, ob das Oberlandesgericht, das nun in letzter Instanz darüber entscheiden wird, ob die Inhaftierung des "Hanfbar"-Betreibers rechtmäßig ist oder nicht, sich von dieser Petition in seiner Entscheidung beeinflussen lassen wird. Nichtsdestotrotz erwartet Wolters, dass das Urteil erheblichen Einfluss auf Folgeverfahren haben wird und eine Signalwirkung im Umgang mit dem Verkauf von Hanfprodukten an Konsumenten.



Denn wie Wolters verriet, hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereits Kollegen aus anderen Bundesländern wie Bremen über ihre Ermittlungsergebnisse informiert, was zur Prüfung vergleichbarer Geschäfte in anderen Bundesländern führen könnte. Die "Hanfbar" ist eigentlich nicht auf Rückzug getrimmt, sondern auf Expansion. In Köln und Berlin gibt es bereits zwei weitere "Hanfbars" derselben Kette. Als nächstes soll Bremen folgen.

Auch die Stadt Braunschweig sei über die Ermittlungen in Kenntnis gesetzt worden, berichtet Wolters. Die Entscheidung der Stadt, ein Verkaufsverbot gegen die "Hanfbar" zu erwirken, fiel auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft, wie Rainer Keunecke, Pressesprecher der Stadt, bestätigt.

Hatefi kritisiert die Stadt dafür und erhebt schwere Vorwürfe: "Diverse Labortests belegen, dass unsere Hanfblüten weniger als 0,2 Prozent THC-Gehalt haben. Das Verbot stützt sich auf Testergebnisse der Staatsanwaltschaft, die diesen Wert überschreiten, aber unter falschen Bedingungen vorgenommen wurden, um die Zahlen zu verfälschen."

Stadt bestreitet Vorwürfe

Das Schweizer Labor "cbd-test.ch" stützt die Vorwürfe des "Hanfbar"-Betreibers. Bei einer Untersuchung sei den Chemikern aufgefallen, dass bei allen Hanfblüten erhöhte THC-Werte vorlagen, weil Stengel und Blätter entfernt worden waren. "Dadurch wird der Wert manipuliert", sagt Miguel Guttentag, Chemiker und CEO des Schweizer Labors gegenüber Vice.



Die Stadt Braunschweig sieht diese Vorwürfe als unbegründet an und verweist auf die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft: "Der THC-Gehalt überschreitet nach den Ergebnissen der Wirkstoffgutachten zum Teil 0,2 Prozent, und ein wissenschaftlicher oder gewerblicher Zweck (Verkauf zur Weiterverarbeitung), der den Verkauf gestatten würde, liegt nicht vor", erklärt Rainer Keunecke, Pressesprecher der Stadt.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, stand auf mehrfache Nachfrage nicht für ein Statement zur Verfügung.