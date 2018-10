Malaga. Die von Streiks gebeutelte Billigairline Ryanair hat für einen neuen Aufschrei gesorgt: Offenbar haben vier Flugbesatzungen die Nacht auf dem Boden am Flughafen verbringen müssen, weil ihre Flüge annulliert worden waren.

Eine Nacht auf dem harten Boden verbrachten angeblich 24 Ryanair-Besatzungsmitglieder in Spanien. Sie waren am Flughafen in Malaga gestrandet, weil ihre vier Flüge nach Porto wegen eines Sturms in Portugal auf den nächsten Tag verschoben wurden. Weil nach Angaben von Ryanair alle Hotels ausgebucht waren, blieb die Crew am Flughafen. Dort hätten sie auf dem Boden schlafen müssen – ohne Verpflegung, betonte der portugiesische Flugpersonal-Verband SNPVAC in einer Pressemitteilung.

Ein Foto zeigt sechs Crew-Mitglieder auf einem Steinboden liegend, neben Druckern, manche mit dem Kopf auf dem zum Kissen geknüllten Jackett.

Statement von Ryanair

Peter Bellew, Chief Operating Officer von Ryanair, bat auf Twitter um Entschuldigung. Leider hätten die Mitarbeiter nicht in Hotels untergebracht werden können, weil alle ausgebucht gewesen seien, schrieb er.

Gegenüber dem "Irish Mirror" betonte die Fluggesellschaft, die Crew habe sich nur kurz in dem Raum aufgehalten und sei danach in die VIP-Lounge umgezogen. Das Foto sei "offensichtlich gestellt". Niemand habe tatsächlich auf dem Boden geschlafen.

Beschwerde eingereicht

Die Personalvertretung widerspricht. Die Crew habe erst um 6 Uhr morgens in die VIP-Lounge wechseln können. Auch dort hätten sie für die nächsten vier Stunden nichts zum Essen oder Trinken bekommen. Der Verband verweist auf die rechtliche Pflicht der Airline, die Besatzung angemessen unterzubringen, damit sie ihre Ruhezeiten einhalten kann und kündigte an, Beschwerde einzureichen.

Die Ryanair-Crew war schließlich am nächsten Tag nach Porto geflogen – als Passagiere. "24 Stunden nach dem planmäßigen Flug, ohne angemessene Ruhezeit", so der SNPVAC.

Ryanair steht wegen der Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter seit längerem in der Kritik. Wegen eines schwelenden Tarifstreits war es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Streiks gekommen. Das fliegende Personal fordert von Ryanair höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach dem jeweiligen nationalen Recht.