Bonn. Thailand – für viele Deutsche ist das ein Traumziel. Manche leben dort dauerhaft und sterben auch in dem Paradies unter Palmen. Liz Luxen kümmert sich vor Ort um eine würdevolle Bestattung.

Auch am Ende zählt auf der tropischen Ferieninsel Koh Samui nur das Geld. "Es geht um die günstigste Entsorgung des Körpers", sagt Liz Luxen. Der aus westlicher Sicht "lieblose" Umgang mit Leichen in buddhistischen Tempeln, die dort mit Benzin übergossen und verbrannt werden, machte sie betroffen. Die Düsseldorferin, die seit 26 Jahren in Thailand lebt, kam auf die Idee, einen Bestattungsservice für Deutsche ins Leben zu rufen.

Die perfekt Thai sprechende Luxen arbeitet seit 2005 auf Koh Samui. Sie hilft dort Deutschen als Übersetzerin bei Behördengängen, Gerichtsverfahren und Krankenhausaufenthalten. Und darüber hinaus: Bei Todesfällen ist die 55-Jährige bei den anfallenden Behördengängen und Papierkram behilflich. Der Tod von "Farangs" – wie Thais Ausländer nennen – kann viele Ursachen haben: Verkehrsunfälle, Alkoholmissbrauch, altersbedingte Krankheiten, Suizid.

Live-Übertragung als Serviceleistung

Luxen, die seit Annahme der thailändischen Staatsbürgerschaft Samanan Damdee heißt, organisiert auch Trauerfeiern. "Für die Angehörigen in Deutschland ist es oft zu teuer, für die Trauerfeier nach Thailand zu kommen." Für solche Fälle bietet Luxen einen speziellen Service. "Auf Wunsch kann die Trauerfeier im Tempel auch als Video aufgenommen oder im Internet live gestreamt werden." Sie stellt sogar Trauergäste. "Hinterbliebene wollen den Eindruck vermeiden, dass Vater, Ex-Mann oder Opa in der Ferne einsam gestorben ist", erzählt die Bestatterin. Manchmal sei in der deutschen Heimat niemand an dem Schicksal des in der Ferne verstorbenen Angehörigen interessiert, weil dieser zu Lebzeiten mit der Familie gebrochen hat. "Aber wenn es dann um das Erbe geht, stehen sie auf der Matte", bemerkt Luxen. Die Nachlassverwaltung sei für sie ein lukratives Geschäft – besondere Herausforderungen inklusive. "Letztes Jahr musste ich mich um den Verkauf eines Motorboots und eines Pferdes kümmern."

Alleine auf Koh Samui im Golf von Thailand haben sich schätzungsweise 2.000 Deutsche niedergelassen. Die Deutsche Botschaft geht von insgesamt 30.000 im Land lebenden Deutschen aus. Zwei Drittel von ihnen sind Singles. Im Schnitt stirbt in Thailand pro Tag ein Deutscher. In welcher Region sich Deutsche niederlassen, richtet sich – wie überall – nach dem Geldbeutel. Die Bessergestellten zieht es nach Koh Samui, der finanziell versorgte Mittelstand lässt sich in Hua Hin nieder, das als einer der besten Altersruhesitze der Welt gilt, während es jene mit kleiner Rente nach Pattaya zieht, bekannt durch sein berüchtigtes Nachtleben. "Die Männer dort erfüllen mit Bierbauch, Feinrippunterhemd und Alter sämtliche Klischees", sagt der Tübinger Kulturwissenschaftler Raphael Reichel.

Traum und Realität klaffen auseinander

Für seine "Ethnographische Untersuchung männlicher Alters-/Ruhesitzmigration aus dem deutschsprachigen Raum nach Thailand" hat er sich intensiv mit den Wünschen und Träumen der "Steintischmänner" befasst. So werden in Pattaya die vielen deutschen Rentner genannt, die zumeist allabendlich an den Steintischen vor billigen Kneipen billiges Bier trinken und mit der Welt hadern. "Sie haben sich in ein Paradies hineinimaginiert. Aber die Realität sieht anders aus", weiß Reichel aus seinen Interviews. Die meist schmale Rente reiche nicht für Miete, den täglichen Lebensunterhalt und den Zweck, den das Leben in Thailand für manche hat: den Sex mit jungen Frauen. Und so stirbt mancher Deutsche einsam unter Palmen. "Sie landen in anonymen Massengräbern. Ab und an kommt 'ne Schaufel Kalk drauf, bis das Grab voll ist", erzählt Luxen nüchtern. Für die Armenbestattungen seien die Behörden zuständig, und diese wollen kein Geld für die im buddhistischen Thailand üblichen Verbrennungen ausgeben. "Benzin ist teuer, und für eine Leiche braucht man gut 80 Liter. Da ist ein Massengrab billiger."

Die von Luxen organisierten Einäscherungen finden in einem Tempel mit einer kleinen Feier samt buddhistischen Mönchen statt. Sich auf der tropischen Trauminsel mit diesem bisweilen traurigen Geschäft zu befassen, ist für Luxen kein Problem. Es sei "ein gutes Gefühl, Menschen zu helfen" – vor und nach ihrem Tod.