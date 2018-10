Bobingen. In Bobingen bei Augsburg bietet der Tischlermeister Fred Theiner einen ungewöhnlichen Handwerkskurs an: Wer will, kann sich mit seiner Hilfe einen Sarg bauen.

Der Tod ist eine dufte Sache. Zumindest, wenn man sich mit ihm befasst, bevor man stirbt. Wenn man sich zu Lebzeiten einen Sarg baut. Dann drängen einem die herrlichsten Holzaromen in die Nase, zum Beispiel die der Zirbelkiefer. Wer die Augen schließt, glaubt sich auf einem Waldspaziergang. Besser aber ist es, einen klaren Blick zu bewahren. Nicht, dass die Kreissäge mehr als nur Rinde wegschneidet. Wäre doch schade um die heitere Stimmung.

Lachen am Sarg

"Geht nicht auf? Vielleicht liegt schon einer drin und hält von innen fest!" Fred Theiner lässt ein Lachen durch den Raum schallen. Dann ruckelt er an dem Sargdeckel, den einer seiner Kunden vergeblich zu öffnen versucht hat – und zack, da springt die Kiste auf.

Theiner ist ganz in seinem Element, hier in seiner Arbeitshalle in Bobingen bei Augsburg. Erstens ist der 62-Jährige umgeben von Holz in diversen Aggregatzuständen: Rohe Baumteile lehnen an den Wänden, kunstvoll geschnitzte Statuen stehen herum, der Boden ist wie beschneit mit Spänen. Welchem Tischlermeister ginge da nicht das Herz auf? Zweitens beschäftigt Theiner sich gerade mit der Endlichkeit – für ihn ein Faszinosum: "Es gibt nur eine Sicherheit im Leben", sagt er. "Nämlich, dass wir eines Tages gehen. Und wenn wir diese Sicherheit spüren, können wir das Leben geschehen lassen."

Die ersten Schritte zur Leichenbox

In Theiners Werkhalle geschieht dann Lautes: Eine wuchtige Kreissäge dröhnt sich durch ein überlebensgroßes Stück Walnussstamm, das seitlich noch dicke Borke trägt. Diese entfernt Theiner jetzt zusammen mit Gerlinde Schmailzl und Wilhelm Möck, seinen beiden Sargbaukurs-Klienten. Vorsichtig schiebt das Trio das Material am Schneideblatt entlang, bis die Rinde runter ist – einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Leichenbox. Dann nehmen die drei ihre Ohrenschützer ab. Gelegenheit zur Frage: Warum bloß zimmert man sich seine letzte Ruhestätte selber?

Gerlinde Schmailzl (55) lächelt, aber nur kurz. Dann reißt sie Mund und Augen auf. So hätten auch Freunde und Verwandte auf ihren Plan reagiert. Sie erklärt ihn so: "Die bewusste Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Seins bedeutet für mich Respekt mir selbst gegenüber." Dieser Endlichkeit sei sie sich früh bewusst geworden. "Mein Vater starb, als ich 14 war. Meine Tochter hatte Krebs." Sie habe sich zur Trauerbegleiterin fortbilden lassen, und auch in ihrem Hauptberuf als Coach höre sie oft von Verlust.

Über das Leben hinausgehen

Das Thema ist für Schmailzl also fast alltäglich. Und so macht es ihr auch nichts, in ihrem zwischenzeitlich schon weit gediehenen Sarg schon mal Probe zu liegen. Im Falle des Falles käme unter sie zuerst sogenanntes Leichensaftresistenzpapier für einen fleckenfreien Transport vom Bestatter zum Grab, dann Zirbelspäne, dann Baum- und Schafwolle. Aus der Horizontalen heraus verrät Schmailzl, was der Tod für sie bedeutet: "das Eintreten in die unendliche Liebe Gottes."

Anzeige Anzeige

Wilhelm Möck glaubt ebenso an ein Fortbestehen. 81 ist der pensionierte EDV-Fachmann und meint: "Ich habe mein Leben gelebt und jetzt noch was gebaut, was über mich hinausgeht." Es sei "doch der normale Rundlauf, dass ich mich wieder mineralisiere, dass ich der Erde wieder zur Verfügung gestellt werde". Gleichzeitig werde er weiterleben: "in meinen Kindern und Enkeln".

Der Baumeister war selbst schwer krank

Weiterleben, das macht auch Fred Theiner, schon seit 19 Jahren. 1999 hatten ihm Ärzte noch drei Monate gegeben – Magenkrebs. Doch Theiner sprang dem Tod von der Schippe. "Freunde nahmen mich mit auf eine Wallfahrt nach Assisi", erzählt er. "Dort hörte ich eine Stimme: 'Fred, ich geb dir noch 'ne Chance.'" Langsam genas Theiner und kam auf die Idee mit dem Sargbaukurs. "Vielleicht ist es meine kleine Rache am Sensenmann, dass ich Leuten die Angst vor ihm nehme." Übrigens für 890 Euro an drei Kurstagen, Material inklusive.

Dafür kriegt, wer will, aber auch mehr als einen Sarg. Zwar kommt Wilhelm Möcks Modell, das nun den letzten Schliff erhält, nur auf den Speicher. Gerlinde Schmailzl indes, die noch Löcher für Seilhalterungen bohrt, kündigt an: "Meinen Sarg stelle ich mir als Regal auf." Dann holt sie Luft. "Und als Duftspender."