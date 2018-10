Hamburg. Statt die Lieblingsband in vollen Zügen zu genießen, greifen immer mehr Konzertbesucher zum Handy, um zu fotografieren und zu filmen. Künstlern wehren sich vermehrt dagegen.

Die Lieblingsband auf der Bühne zu entdecken, das ist mittlerweile zu einer echten Herausforderung geworden. Denn: In der Regel tauchen im eigenen Blickfeld Dutzende Smartphone-Bildschirme auf. Es wird fotografiert und gefilmt was das Zeug hält, um später in Sozialen Netzwerken zu beweisen: Ich war da!

Dass es auch für den Künstler nicht besonders schön zu sein scheint, in ein Meer voller hochgestreckter Handys zu blicken, zeigt die Reaktion des ehemaligen White-Stripes-Sängers Jack White. Auf seinen drei Deutschlandkonzerten im Oktober ließ er die Handys seiner Fans einfach wegsperren.

Denn mal ehrlich: Besonders schön sind die selbstgeschossenen Bilder in der Regel nicht, denn meist fotografiert ein Konzertbesucher einen Konzertbesucher, der eine Band fotografiert, wie diese Aufnahme von einem Auftritt der irischen Rockband U2 zeigt.

Wie massenhaft das Smartphone mittlerweile gezückt wird, zeigt auch dieses Video vom Beyoncé-Konzert im Olympiastadion Barcelona:



Auch auf Twitter sorgt dieses Verhalten für Unmut, denn ständig ein Display vor dem Gesicht zu haben, ist mindestens genauso unangenehm wie Menschen, die sich auf einem Konzert in einer Tour unterhalten.

Viele Künstler sind von den ständigen Handyaufnahmen schon lange genervt. Die britische Soulsängerin Adele bat auf einem Konzert eine Frau, damit aufzuhören: "Könnten Sie bitte aufhören, mich zu filmen? Ich stehe wirklich leibhaftig hier." Natürlich wurde sogar diese Szene mit einem Smartphone aufgenommen und landete auf Youtube.



Auch die Sängerin Pink bekundete ihren Unmut über handyversessene Fans in einem Interview: "Manchmal möchte ich ihnen die Smartphones aus der Hand reißen und sie umarmen." Die deutsche Band Annenmaykantereit spielt auf jedem Konzert den Song "Du bist überall", den es auf keinem Studio-Album gibt und bittet das Publikum, die Smartphones in der Tasche zu lassen. Im Lied wird dann auch prompt ein Grund mitgeliefert: "Das hört sich jetzt erst mal komisch an, Aber es ist kein schönes Gefühl, bei 'nem Liebeslied die ganze Zeit mit einem Handy gefilmt zu werden. Den Scheiß guckst du dir eh nie wieder an. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn du die ganze Zeit so dastehst. Der Typ hinter dir sieht überhaupt nichts und fuckt sich heimlich ab."

Einzige Lösung: Handy wegsperren?

Doch manchmal hilft all das Betteln und Bitten nicht und wer nicht hören will, muss fühlen. Neben Jack White haben auch die Guns N' Roses oder Soulsängerin Alicia Keys ein Fotoverbot ausgesprochen. Damit sich die Fans auch wirklich daran halten, hat das kalifornische StartUp eine Lösung parat. Die Erfinder entwickelten eine Handyhülle, die sich automatisch verschließen lässt. In der "No-Smartphone“-Zone, etwa im Konzertsaal, können Nutzer diese Hülle nicht öffnen. Wer telefonieren muss, kann dies aber tun, wenn er die entsprechende Zone verlässt und etwa ins Foyer geht.

Vielleicht ärgern sich einige Besucher kurz über solche Maßnahmen. Aber am Ende haben sie vielleicht das beste Konzert ihres Lebens erlebt. Ganz ohne Fotos und Videos, aber mit Singen, Tanzen und klatschen. Und ein bisschen so wie früher.