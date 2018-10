Köln. Am Kölner Hauptbahnhof läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte sprechen von einer Geiselnahme.

In Köln läuft derzeit ein Polizeieinsatz am Hauptbahnhof. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Tatort, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. Es gebe Hinweise auf eine "Bedrohungslage in einer Apotheke", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Dort soll ein Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht haben, die Polizei habe Kontakt zu dem Geiselnehmer. Näheres sei noch nicht bekannt. Die Polizei appellierte auf Twitter: "Bitte meiden Sie den Bereich."

Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete zunächst von Schüssen am Gleis. Die Polizei hat derzeit jedoch keine Hinweise darauf.



Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet um den Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofs großräumig ab. Der komplette Bahnhof wurde inzwischen gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte. Die Polizei rief über Lautsprecher alle Reisenden zum Verlassen des Bahnhofs auf.





Nähere Einzelheiten zu dem Einsatz, der gegen 12.45 Uhr begann, lagen demnach zunächst nicht vor.