Schießerei auf Kindergeburtstag in Texas: Vier Tote

Bei der Schießerei kamen vier Männer ums Leben. Foto: dpa/Erik S. Lesser;ob

New York. Nachdem auf einem Kindergeburtstag in Texas zwei Familien in Streit gerieten, fielen Schüsse. Vier Männer kamen dabei ums Leben.