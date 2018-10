Ein Blick auf das ehemalige Bestattungsunternehmen in Detroit. Die Polizei hat dort die Leichen von elf Babys gefunden. Ein anonymer Tipp habe die Polizei zu dem Fundort geführt. Foto: Junfu Han/Detroit Free Press

Detroit. In einem ehemaligen Bestattungsunternehmen in der US-Großstadt Detroit sind die Leichen von elf Babys gefunden worden. Ein anonymer Tipp habe die Polizei zu dem Fundort geführt, berichtete die Tageszeitung „The Detroit News“ in der Nacht.