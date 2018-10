Miroslav Nemec, Schauspieler und Autor, beim Besuch auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main. Der Schauspieler, der aus Zagreb stammt, kann es nicht fassen, was in seiner Heimatstadt los ist, die von Touristenhorden bevölkert wird. Viel Geld ließen die Urlauber nicht in der Stadt, eher ihren Abfall, sagt er.