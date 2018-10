Eigentlich sollte es ein Routineflug werden: Die Sojus-Rakete bei ihrem Start. Foto: imago/ITAR-TASS/Sergei Savostyanov

Moskau. Über der ISS-Mission von Alexander Gerst scheint kein guter Stern zu stehen. Erst gibt es ein rätselhaftes Leck an seinem Raumschiff. Nun scheitert der Start neuer Kollegen zum Außenposten der Menschheit im All. Muss der Deutsche länger im All bleiben?